Mark Coenen is columnist.

Dat wij beter in het nu leven dan in het straks of het gisteren is een les uit het Oosten, maar daar heb ik nu even geen tijd voor want ik leef in huiver en kommer voor de toekomst – in eerste instantie de nabije, want meer kan ik niet aan op dit moment.

Wij gaan – we moeten daar eerlijk in zijn, want je hoort het overal – met zijn allen naar een ijskoude poolwinter, maar alleen als we die nucleaire oorlog overleven, die volgens welingelichte kringen naar schatting binnen een krappe week zal beginnen. Mad Max Poetin is gek geworden, het nieuwe Hiroshima ligt vlak bij Kasterlee, Knokke wordt een Nagasaki voor rijke mensen.

Tenminste: die indruk krijg je, verpletterd als we zijn onder de aanhoudende stroom van treurnis die ongenadig langs alle kanten op ons inbeukt. Door alle kieren van ons slecht geïsoleerde huis waaien ontijberichten over steeds nieuwe malheuren binnen. Crisis is een soort van suffix geworden dat je achter zowat elk woord plakken kunt. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, vluchtelingencrisis, energiecrisis, crèchecrisis, inflatiecrisis: voor elke misantroop wat wils.

Die bouillabaisse van onzekerheid en ongenoegen wordt vervolgens grijnslachend warm gehouden, nee, opgestookt door commentatoren en columnisten en andere kolerieken en kolderieken die zich een lamme arm schrijven over al die crisissen en elke dag vaststellen dat het nog erger is dan ze al schreven. Terwijl ze goed genoeg weten, op het moment dat ze een punt zetten achter hun laatste zin: hun gezeur helpt voor geen meter. Alsof je een orkaan wilt tegenhouden met een bladblazer.

Omdat wij nooit voor een gat te vangen zijn, spinnen de media graag garen bij de nieuwe ijstijd: crisissen zijn immers, in de licht aangepaste woorden van wijlen Jean-Luc Dehaene, ook commerciële uitdagingen, en de gazet moet vol. Nooit zoveel tips gelezen om te besparen; het zijn er zo veel dat ik geen tijd heb om ze allemaal te lezen, laat staan toe te passen. En ik ben daar ook iets te eigenwijs voor: eigen gezond verstand eerst.

Mijn besparingsstrategie is samen te vatten in een woord: biet. Topproduct. Op de informatieve website van de vzw Koninklijk Instituut Tot Verbetering Van De Bie – ik verzin dit nie – vond ik talloze tips rond dit verdomd interessante voedingsproduct. Kost niets, groeit vanzelf, zit vol suiker en vezels, je kunt er een soort van koffie mee zetten en het lof gaat recht de vuurschaal i – qua efficiëntie kent de biet zijns gelijke niet.

Meteen een pallet van besteld dus. Hopelijk komt er geen bietencrisis.