Klimaatbeleid is niet gratis, het zal door velen, producenten en consumenten, betaald moeten worden

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Verleden week werd het fundament van de Europese Green Deal in het Europese Parlement goedgekeurd. Een mijlpaal in de strijd tegen de klimaatopwarming. Twee elementen in dit klimaatplan springen in het oog.

Ten eerste wordt het systeem van verhandelbare uitstootrechten uitgebreid. Tot nu toe waren alleen de grootindustrie en de energieproductie onderworpen aan dit systeem. De bedrijven in deze sectoren moeten uitstootrechten kopen om CO 2 te kunnen uitstoten boven een bepaalde norm. De prijs van die uitstootrechten bedraagt nu ongeveer 95 euro per ton uitstoot. Die 95 euro is dus eigenlijk een taks die de bedrijven moeten betalen voor elke ton CO 2 die ze uitstoten boven de norm. De opbrengst van die taks gaat naar die bedrijven die inspanningen hebben gedaan om minder uit te stoten en die daardoor hun rechten kunnen verkopen. Het systeem heeft dus een dubbele werking: het beloont die bedrijven die hun uitstoot verminderen en bestraft de bedrijven die te veel uitstoten.

Welnu, dit systeem wordt uitgebreid tot de kleinere industriële ondernemingen en tot het wegtransport en de gebouwen. Dat betekent dat wanneer het uitgebreide systeem in 2027 in werking treedt ongeveer 85 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU onderworpen zal zijn aan dit stelsel. Tegelijk wordt het pakket gratis emissierechten voor de zware industrie geleidelijk afgebouwd. Een enorme vooruitgang.

Het tweede luik van dit akkoord is de oprichting van een Europees klimaatfonds, dat tot doel heeft de kosten van het klimaatakkoord voor de mensen met lage inkomens te drukken. Immers, de uitbreiding van de koolstoftaks tot de transportsector en de gebouwen zal onvermijdelijk tot gevolg hebben dat transport met de wagen en wonen duurder worden. Het fonds zal gespijsd worden door de lidstaten die zelf beslissen hoe ze sociale compensaties willen organiseren.

Het leuke aan dit systeem is dat het overheidsactie en marktwerking verzoent. De overheid legt in functie van het doel om de uitstoot van CO 2 te verminderen, de hoeveelheid uitstootrechten vast die op de markt geveild zullen worden. Er komt dan een prijs tot stand die ervoor zorgt dat de uitstootkosten hoog genoeg zijn om de bedrijven te doen zoeken naar nieuwe technologieën om die uitstoot zoveel mogelijk te drukken. Zonder de dwang van een hoge kostprijs op de uitstoot van CO 2 investeren bedrijven niet in nieuwe schone technologieën. Maar zonder het marktmechanisme kan de overheid de klimaatdoelstellingen ook niet realiseren. Die heeft niet de middelen en de dynamiek om nieuwe technologieën te ontdekken en toe te passen. Een mooi huwelijk tussen markt en overheid.

Zoals te verwachten stemden extreemlinks en extreemrechts in het Europese Parlement tegen. De eerste omdat ze allergisch zijn voor alles wat aan de vrije markt doet denken. Ze dromen van een overheid die alle touwtjes in handen neemt. Dat is nog nergens gelukt. Extreemrechts (waartoe in dit dossier ook de N-VA behoort) stemde tegen omdat het zich electoraal wendt tot dat deel van de bevolking dat het klimaatprobleem bagatelliseert of zelfs ontkent. Op die manier versterkt het ook de reactionaire krachten in de maatschappij die de wetenschap verdoemen en zich nestelen in een fictieve wereld waarin alles wel vanzelf in orde komt als de overheid er zich niet mee bemoeit.

Er is geen andere weg naar de oplossing van de klimaatcrisis dan deze die wordt uitgestippeld door de Europese Unie. En die volgt hierin de wetenschappen, inclusief de economische wetenschap. Die laatste stelt dat zolang de uitstoot van CO 2 gratis gebeurt die uitstoot zal blijven stijgen. De kosten van de uitstoot zullen dus aangerekend moeten worden aan diegenen die ervoor verantwoordelijk zijn. Dat zijn niet alleen de producenten maar ook de consumenten die producten verbruiken die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen.

Elk klimaatbeleid die naam waard zal dus door velen, producenten en consumenten, betaald moeten worden. Nogal wat politici wentelen zich in de illusie dat dit allemaal gratis zal kunnen gebeuren. Door te doen geloven dat de mensen geen extra kosten zullen dragen, ondermijnen ze het maatschappelijk draagvlak voor dat beleid. We kunnen er wel voor zorgen dat de minst begoeden in de maatschappij die extra kostprijs niet moeten betalen zoals ook de EU dit doet. Maar dat zal slechts voor een minderheid van de bevolking zo zijn. De meerderheid zal wel het kostenplaatje voorgeschoteld moeten worden.