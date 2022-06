‘Klimaat en leefbaarheid in Brugge ondergeschikt aan toeristen’

Ik woon in een straat in het centrum van Brugge waar dagelijks tot 500 (half)lege bussen passeren. Van ’s ochtends vroeg liggen we te daveren in bed door bussen en ander zwaar verkeer, dat geen andere toegangsweg heeft dan via onze deur. Als gevolg daarvan scheuren onze gevels en is de asfaltlaag op verschillende plaatsen beschadigd of verzakt. Veel toeristen die per auto de stad bezoeken, gebruiken onze straat als invalsweg of om te parkeren tijdens hun blitzbezoek van 3 uur. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur wordt frequent overschreden en ook de fijnstof- en CO 2 -uitstoot is veel te hoog. Dit heeft zware gevolgen voor de leefbaarheid in de straat.

Toen we dit gingen aankaarten bij het stadsbestuur, kregen we te horen dat er geen oplossingen in de pijplijn zaten. Het is een gekend probleem, maar er werd ons letterlijk gezegd dat dit geen prioriteit heeft. Ondertussen komt Brugge wel met een, naar eigen zeggen, ambitieus klimaatplan. Er komen onder meer 90 fietsstraten bij en de winkelstraten worden in het weekend autoluw. Onze straat ligt op nog geen kilometer van de winkelstraat. Toen we vroegen of onze straat ook een fietsstraat ging worden, of het centrum een lage-emissiezone, kregen we ook een ‘njet’.

Dit jaar zijn er 165 cruises gepland voor Brugge. Een onderzoek wees uit dat een cruisepassagier tot 225 kg CO 2 per dag uitstoot. Van een gids kreeg ik te horen dat ze op hun anderhalve uurtje in de stad enkel het foltermuseum en chocolademuseum aandoen. We voelen ons als tweederangsburgers in onze eigen stad want deze toeristen die hier slechts een paar uur en enkele euro’s spenderen, hebben het hier voor het zeggen. Al onze grieven worden onder de rode loper geveegd die uitgerold wordt voor de toeristen.

Astrid Reygaert, Brugge