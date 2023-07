Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Voor als u even in een dipje zit: er staat sinds kort weer een heerlijk filmpje op het internet. Daarin zie je de webcam van een nagelsalon in Atlanta, waar mensen op professionele wijze siernagels laten aanbrengen. Plots stapt er een gewapende man binnen die roept dat het een overval betreft en dat iedereen zijn geld moet afgeven. En rap.

Vervolgens gebeurt er niets. Helemaal niets. Men kijkt nauwelijks op, de man wordt straal genegeerd en druipt na wat aarzelen dan ook snel af. Waarna er weer gezellig gekeuveld wordt en siernagels vergeleken.

Wie een passende metafoor zoekt voor de theatrale interviews die deze week op ons werden losgelaten over de nakende revolutie in Vlaanderen en het faillissement van onze natie: dit is er eentje. Ook wij gaan gewoon door met wat we al aan het doen waren. We couldn’t care less.

Klauwt de leeuw? Nee, hij zit in het nagelsalon voor nieuwe siernagels. Zelden was dat duidelijker dan op 11 juli.

We geloven die doemberichten niet meer, we hebben ze al zo vaak gehoord dat er enkel nog schamper mee gelachen wordt, omdat ze eindeloos herhaald worden door dezelfde mensen die er al twintig jaar lang iets aan konden doen maar dat met veel dedain gelaten hebben.

De zure gezichten op de circle jerk der malcontenten tijdens de 11 juli­viering op het stadhuis van Brussel en de voorspelbare vrees voor een nieuwe zwarte zondag: alleen de media hebben daar nog wat aandacht voor, en dan nog.

Steeds meer ziet de kiezer op dat moment geen politicus, maar een kleuter die bokkig is omdat hij zijn zin niet krijgt.

Steeds meer doet hun gedrag denken aan dat van mijn oude moedertje die, als haar addergebroed haar weer eens het bloed onder de nagels vandaan had gepest, ten einde raad “wacht maar tot uw vader thuis is” riep. En wij maar lachen.

Wie gezagsargumenten moet gebruiken is machteloos. Er verandert niets en volgend jaar haalt men exact dezelfde platitudes uit de kast. Het hamsterrad van onvrede der confederale fantasten is een perpetuum immobile van onmacht: zelfs de schijn hooghouden is er nu niet meer bij.

Ondertussen was half Vlaanderen de barbecue van ’s avonds aan het voorbereiden en zat de andere helft voor de computer om tickets te kopen voor Taylor Swift in Parijs. Daarna zakte men af naar een lokaal marktplein om liedjes te zingen en bier te drinken en op het einde een vuurpijl in de lucht te schieten.

Om de volgende dag weer voor de computer te gaan zitten voor tickets van Taylor Swift, want dat was de eerste keer niet gelukt.