Kirkenes was een ‘Russische stad’ in Noorwegen. Maar de stemming is omgeslagen

Andere jaren liep onze stad in Noorwegen aan de Russische grens vol met Russische bezoekers. Met honderden kwamen ze naar hier, om het Russisch-orthodoxe kerstfeest van 7 en 8 januari te vieren. De oorlog in Oekraïne heeft veel veranderd, ook in Kirkenes.

Kirkenes ligt 250 kilometer boven de noordpoolcirkel, 13 kilometer van grenspost Borisoglebsk. Een jaar na de val van de Sovjet-Unie was het in onze stad dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Andrej Kosyrev op 11 januari 1993 zijn Noordse gesprekspartners ontmoette. Het initiatief tot de Euro-Arctische Raad voor de Barentszzee werd genomen door de Noorse minister Thorvald Stoltenberg, vader van de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. Dit samenwerkingsverband zorgde voor optimisme over de integratie van Rusland in een “westerse” opvatting van democratie en gelijkwaardige samenwerking. Voor de mensen in Kirkenes in het bijzonder, maar ook in het Hoge Noorden creëerde het veel activiteit voor grensoverschrijdende en interpersoonlijke samenwerking. Kirkenes werd een “Russische stad” in Noorwegen. Iedereen kreeg Russische vrienden, er werd overal Russisch gesproken en Rusland werd een belangrijke economische partner.

Met de brute aanval en oorlog tegen Oekraïne is de situatie volledig veranderd. Alle officiële samenwerking met Rusland is gestopt. Kirkenes is een van de drie havens die nog open zijn voor Russische vissersboten, en er zijn Russische vissers aanwezig in Kirkenes. Onze scheepswerf repareert ook Russische schepen. Langs de Noorse kust vervoeren lng-schepen Russisch gas naar Europese havens

Maar de stemming is omgeslagen. Buiten het Russische consulaat vinden anti-Russische demonstraties plaats. In het centrum staat ons bekendste standbeeld dat verband houdt met onze relatie tot de Sovjet-Unie en Rusland, maar geen enkele Noorse ambtenaar neemt hier deel aan de herdenking van de bevrijding door het Rode Leger. (Er zijn verschillende monumenten in onze gemeente die verband houden met de bevrijding van Kirkenes in oktober 1944. Er zijn ook gedenkplaatsen voor de vele Russische krijgsgevangenen.)

Nieuwe grens

Hier in het noorden, 250 kilometer boven de noordpoolcirkel, deelt Noorwegen dus een grens met Rusland. De 197 kilometer lange grens was een gevolg van de Europese geopolitiek na de napoleontische oorlogen. Het grensverdrag werd in juni 1826 in het Frans ondertekend in Sint-Petersburg. Het is de oudste grens van Rusland en de jongste van Noorwegen.

De mensen die hier in het grensgebied woonden, bestonden uit twee Sami-groepen, Finnen en Noren. Nieuwe grens of niet: voor de meeste negentiende-eeuwers ging het leven gewoon door. Maar voor de Russisch-orthodoxe Skolt Sami, die aan beide zijden van de grens rondtrokken, betekende dit het begin van het einde van hun nomadische cultuur. Tegelijk bloeide de zogeheten Pomorhandel langs de kust in Noord-Noorwegen en Noordwest-Rusland. In 1910 was Rusland zo de vierde handelspartner van Noorwegen geworden. Aan het begin van de twintigste eeuw behoorden contacten over de grens tot het alledaagse leven. Burgers kregen toestemming om over de grens te jagen en te vissen.

Dat duurde tot de Oktoberrevolutie in 1917. Toen de Sovjet-Unie een onafhankelijke staat werd, moesten de Russen overal in Europa land afstaan. Een van de gebieden die aan Finland werden afgestaan was Pechenga, Petsamo in het Fins, een regio die in het westen aan Noorwegen grenst en in het noorden aan een fjord van de Barentszzee. Dat laatste is niet zonder betekenis: de droom van Finland was namelijk toegang tot de Noordelijke IJszee, en dankzij het nieuwe stukje land konden ineens grootse activiteiten ontplooid worden in het voormalige Russische gebied.

In dit historische multi-etnische gebied werd Finland een belangrijke partner. Maar Noorwegen, dat in 1905 onafhankelijk was geworden van Zweden, was ook bezorgd over het ‘Finse gevaar’ en de invloed die het had in de grensgebieden. De bevolking aan Noorse zijde bestond voor 60 procent uit Finse vluchtelingen, die voor de hongercrisis in Finland waren gevlucht. Er werd een Noors programma gestart om echte ‘Noren’ uit het zuiden van Noorwegen in ons grensgebied te vestigen. Mensen kregen werk, de Pasvik-rivier werd gebruikt voor Fins houttransport en buiten Kirkenes werd een van de grootste zagerijen van Europa gevestigd. Al in 1906 werd een open groeve voor ijzererts geopend, en de arbeidersklasse radicaliseerde sterk. Het gebied werd overigens ook gebruikt voor het smokkelen van communistische literatuur naar Rusland. Zelfs Lenin die in Zürich zat, wist van Kirkenes.

In november 1939 viel de Sovjet-Unie Finland aan, en Finland werd later bondgenoot van nazi-Duitsland. Bijna 900 vluchtelingen uit Finland kwamen over de grens naar Noorwegen. Noorwegen was door de Duitsers bezet, maar in Kirkenes was het oorlog. Tussen Moermansk en Kirkenes sneuvelden tussen 1940 en 1944 meer dan 60.000 soldaten.

Toen het Rode Leger in oktober 1944 naar Kirkenes kwam, waaronder ook soldaten en officieren uit Oekraïne, werd de grens uit 1826 hersteld. Het Rode Leger verliet Kirkenes in september 1945. Drie jaar later werden de NAVO en het Warschaupact opgericht en begon de Koude Oorlog. Dit zorgde voor politieke spanning onder de mensen in de grensgebieden. Het klopt dat de mensen hier positief stonden tegenover de Sovjet-Unie, omdat zij werden gezien als bevrijder van de nazi’s. Maar vanuit Oslo gezien was die houding verdacht, en veel mensen werden legaal en illegaal gecontroleerd. Deze wonden waren aan het vervagen, maar sinds de Russische invasie begin vorig jaar zien we er weer sporen van. Hoe wij de Russische aanval en oorlog tegen Oekraïne veroordelen, creëert nu opnieuw wantrouwen onder de mensen.

‘Wedstrijd’

Sommige Russen in Kirkenes steunen vandaag Poetins terreur tegen het volk van Oekraïne. Tegelijk is er een ‘wedstrijd’ aan de gang om het meest tegen Rusland te zijn. Dit creëert weer tegenstellingen tussen mensen. Sommigen worden bang. De toeristische sector maakt zich zorgen. Er is natuurlijk een algemene negatieve houding tegen het Rusland van Poetin, maar sommige organisaties kunnen nog steeds samenwerken met artiesten, journalisten en mensen die zich verzetten tegen het Russische regime. Binnen Rusland zijn er kleine groepen die onze steun nodig hebben in hun strijd tegen de dictator in het Kremlin. Na de oorlog zullen er nieuwe mogelijkheden voor samenwerking zijn, en het is belangrijk dat we democratisch contact hebben over de grens.

Poetins oorlog tegen Oekraïne heeft aan de andere kant geleid tot meer samenwerking met Finland en Zweden, die lid zullen worden van de NAVO. Dit schept nieuwe mogelijkheden voor een gediversifieerde samenwerking, niet alleen op militair gebied, maar ook op het gebied van infrastructuur, handel en cultuur. Rusland zal helaas worden geïsoleerd en in de buik van de Chinese draak worden gedreven.

We zijn misschien naïef en te optimistisch over een democratische ontwikkeling in Rusland. Het idee van de Euro-Arctische Raad voor de Barentszzee was in feite een normalisering van een politieke situatie in het Hoge Noorden. Maar als land met een asymmetrische relatie tot een grote en agressieve buur kan Noorwegen Poetin de oorlog niet laten winnen. We moeten Oekraïne met alle middelen steunen. Noorwegen heeft slechts één echte uitdaging met betrekking tot ons buitenlands beleid: we hebben een complexe en onvoorspelbare buur.

Een buur die Oekraïne aanvalt en terroriseert, heeft ook gevolgen voor de menselijke relaties. Als de oorlog voorbij is, is Rusland nog steeds onze buur. We weten niet wat voor soort Rusland we dan zullen ontmoeten. Laten we hopen dat het Russische volk in staat is een despoot en oorlogsmisdadiger als president af te zetten. We moeten geloven dat we opnieuw een beschaafde samenwerking kunnen aangaan met een Rusland dat de mensenrechten en de Europese grenzen respecteert.