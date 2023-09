Kindermisbruik is geen porno, laat dat duidelijk zijn

Heb je al eens naar Pornhub gesurft? Op deze en andere pornowebsites kies je uit tientallen categorieën pornografisch beeldmateriaal. Op pornosites krijgen termen zoals ‘babysitter’ of ‘student’ een heel andere invulling.

De categorie ‘kinderen’ vind je er vanzelfsprekend niet terug. Misbruikbeelden van kinderen hebben namelijk niks met porno te maken. Het zijn visuele voorstellingen waarin kinderen seksueel misbruikt worden. Porno hoeft niet problematisch te zijn, terwijl seksuele misbruikbeelden van minderjarigen altijd, en per definitie, misbruik inhouden. Het bekijken en bezitten van misbruikbeelden van kinderen is strafbaar; het bekijken en bezitten van porno niet.

Bij de berichtgeving over de Sven Pichal, de radiomaker die is aangehouden in een onderzoek naar misbruikbeelden van kinderen, blijven bepaalde media de misleidende term kinderporno gebruiken. Andere media, zoals de openbare omroep, hebben het, in deze zaak althans, over kindermisbruik.

In de berichtgeving van de zaak-Pichal wordt ook de term ‘pedofilie’ verkeerd gebruikt. Soms gebruikt men ‘pedofilie’ of ‘pedoseksualiteit’ terwijl seksueel kindermisbruik wordt bedoeld. Seksueel kindermisbruik is seksueel gedrag met een minderjarige die nog niet kan instemmen met seksuele handelingen. Pedofilie is de seksuele voorkeur voor minderjarigen zonder puberale geslachtskenmerken. Pedofilie als seksuele voorkeur is niet strafbaar, kindermisbruik wel. Niet elke persoon met een pedofiele voorkeur misbruikt kinderen, en vice versa, niet elke pleger van seksueel geweld op kinderen heeft een pedofiele voorkeur.

Het bannen van (online) kindermisbruik begint met het gebruik van de juiste terminologie. Taal weerspiegelt niet alleen de werkelijkheid, het geeft die werkelijkheid ook vorm. Als het gaat over geweld en misbruik moeten we de dingen bij naam, en correct, noemen. Om die reden hebben we het over tienerpooiers en niet langer over ‘loverboys’. In plaats van wraakporno verkiezen we de omschrijving ‘niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden’. Net zoals kinderporno zijn ‘wraakporno’ en ‘loverboys’ voorbeelden van misleidende termen die de lading niet dekken.

Door te zeggen waar het op staat, geef je een krachtig signaal aan de samenleving en ook aan potentiële daders. Het bekijken van misbruikbeelden van een kind is een meer treffende omschrijving dan het bekijken van kinderporno. Achter elk beeld schuilt namelijk een reëel kind dat misbruik meemaakt of heeft meegemaakt. Een klik op zo een beeld is dus nooit vrijblijvend of onschuldig en houdt het misbruik mee in stand.

Wim Van de Voorde is Vlaams coördinator van hulplijn 1712 en schrijft deze bijdrage in eigen naam. Vorig jaar kreeg hulplijn 1712 over 800 minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik een oproep.