Kinderen met koude frieten als ontbijt: pas als je het ziet, besef je weer hoe schrijnend en reëel dat beeld blijft

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Toen ik laatst met mijn zoon naar school wandelde, liepen twee jongens voor ons uit. Eentje was nog snel een ontbijt aan het verorberen, de kruimels vielen op de grond. Nog gauw ontbijten onderweg, het kan iedereen overkomen. Bij nader inzien bleken de kruimels geen kruimels te zijn, maar restjes koude frieten. Kinderen met overschotjes frieten, een oude pizzapunt of chips in de boterhamdoos zijn stilaan een versteend clichébeeld van kinderarmoede geworden. Pas als je het ziet, besef je weer hoe schrijnend en reëel dat beeld blijft.

Aan die jongens met hun koude frieten als haastig ontbijt, niet ouder dan mijn eigen kinderen, moest ik denken bij de cijfers over gezinnen die onvoldoende middelen hebben om zelfs maar schoolboeken voor het kroost te kopen. Zo’n drie procent van de scholieren vertrekt naar de klas zonder schoolboeken, zo leert een steekproef van de vzw Krijt.

Drie procent. Je zou kunnen zeggen dat dat nog best veel is. Je zou ook kunnen zeggen dat dit probleem in een barmhartige en pragmatische handomdraai op te lossen moet zijn in een welvarende regio, waar de overheid genereus genoeg is om, pakweg, politieke partijen te subsidiëren zodat ze duizenden leeuwenvlagjes kunnen uitdelen op het parcours van het WK Wielrennen, of om milieusubsidies te geven aan vervuilende multinationals.

Maar barmhartigheid is een woord dat nog maar zelden valt als het over armoedebeleid gaat. Armoede, zo luidt stilaan toch de heersende overtuiging, is in de eerste plaats de individuele verantwoordelijkheid, zeg maar ‘schuld’, van de (kans)arme zelf. Ouders die de schoolboeken niet betalen, komen bijgevolg op een zwarte lijst. En als ze niet uitkijken, staan ze ook nog eens op de zwarte lijst voor sociale huurwoningen, waarvoor de toegangscriteria zo streng worden dat een grote groep armen er niet eens meer voor in aanmerking komt. Het is slechts een greep uit het recente nieuws over armoedebeleid.

Slechts één keer per jaar is armoedebestrijding echt een beleidsprioriteit, als het jaarlijkse armoederapport van de drukpersen rolt. Dan noemt de bevoegde minister het traditioneel hoge percentage medeburgers dat in armoede leeft even traditioneel ‘onaanvaardbaar’. En vervolgens gebeurt er niks, tot het volgende jaar een procentpuntje winst als ommekeer in het beleid wordt verkocht of een procentpuntje verlies als een statistisch toeval. Tegelijk blijft de Vlaamse regering kansen missen om armoederisico echt terug te dringen. De weigering om van de vervlaamste kinderbijslag een effectief instrument van kinderarmoedebestrijding te maken, is en blijft daar een treffend, pijnlijk voorbeeld van.

Kinderen die zonder schoolboeken en dus eigenlijk zonder kansen aan hun onderwijstraject beginnen, zijn slechts één illustratie van hoe het is om arm te zijn in Vlaanderen. We kunnen dit ombuigen. Het is een kwestie van willen.