Kijk, zeg ik tegen mijn dochter. Deze vogel is ook dood. We kunnen hem niet repareren

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven.

Op het strand verzamelt mijn dochtertje witte ovalen. Mama, wat zijn dit? Het zijn de schildjes van pijlstaartinktvissen, zeg ik. Dit is wat er overblijft als de inktvis dood is en zijn vlees vergaan. Dat begrijpt ze niet, dus ik probeer: kapot. Opgegeten door andere vissen. Met kapot heeft ze ruime ervaring.

Even later komt ze me halen in de duinpan waar ik lig te lezen. Mama, je moet me helpen. Ze troont me mee naar de plek waar ze een tiental schildjes heeft verzameld, en beveelt: repareren.

Ik leg een inktvisvorm van de schildjes, maar dat is niet wat ze bedoelt. Repareren!

Dat kan niet, zeg ik, ze zijn dood. En ik neem haar mee naar een jonge zeemeeuw die verderop in het zand ligt. Zwijgend slaat ze hem gade. Zijn snavel is zwart, zijn ogen zijn gaten, en tussen de vuile veren van zijn borst kijk je zo zijn buik in, waar een paar kleurige petflesdoppen zichtbaar zijn. Kijk, zeg ik. Deze vogel is ook dood. We kunnen hem niet repareren.

Zonder enig commentaar gaat ze door met het verzamelen van schelpen. Maar een paar dagen later stelt haar vader voor om een visje te gaan eten. Als hij vraagt of zij ook wil – want ze houdt van haring – antwoordt zij beslist: Nee, want dan wordt hij dood.

Wat me vooral verbaast, is haar volharding. Bij de lunch vraagt ze: is dat ook dood? En pas als we uitleggen waaruit hummus bestaat, wil ze het eten.

Krap drie jaar oud is ze. Ze weet nog niet veel, maar ze snapt het verschil tussen levend en dood, en ook welke van die twee toestanden haar het beste lijkt. Ik wil haar niet verwarren in dit fundamentele principe: dat je voor leven moet kiezen als dood niet nodig is. Maar mij kost het moeite om consequent te blijven. Ik heb al snel weer zin in sushi. Dode dieren zijn blijkbaar niet het enige wat moeilijk te repareren valt; verminkte principes zijn ook lastig in herstel.

In de dagen daarna valt het me op hoe vaak ik dingen doe waaruit een levensregel spreekt die ik haar nooit zou willen leren. ‘Comfort is belangrijker dan moraliteit’, bijvoorbeeld, wanneer ik uit gemak de auto neem en niet de trein. Of: ‘Een mobiele telefoon is interessanter dan de mensen om je heen’, als ik haar weer eens negeer aan de ontbijttafel. Of: ‘Je hoeft niet zo heel vaak op bezoek bij je dementerende oma.’

Het doet me denken aan De blikken trommel van Günter Grass, waarin de kleine Oskar, drie jaar oud, besluit dat hij niet meer wil groeien, om niet te worden zoals de volwassenen om hem heen. Als hij zich stoort aan de hypocrisie of de wreedheid van de mensen, roffelt hij op de blikken trommel die hij kreeg voor zijn derde verjaardag, en gilt hij zo hard dat de ruiten breken.

Mijn dochter heeft geen blikken trommel, en ik bid dat niemand op het idee komt haar er één cadeau te doen. Maar ik ben nu gewaarschuwd. Er zit een tijd­slot op mijn telefoon en oma was blij met ons bezoek.