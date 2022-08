‘Kijk naar films met winterlandschappen’: lezers over hoe ze omgaan met de hitte

‘Frisse lakens die nog vochtig zijn’

Ik slaap in een katoenen japon en in fris gewassen lakens die buiten gedroogd maar nog een beetje vochtig zijn.

Michèle Dor, Brasschaat

‘Kijk naar films met winterlandschappen’

Wij houden ramen en deuren dicht overdag, gaan enkel buiten als het niet anders kan en eten mediterraans en koude schotels. Af en toe nemen we een koud drankje. We doen geen zwaar werk en slapen onder een klamboe. Als het even ondraaglijk wordt, zetten we een ventilator aan. Een deel van ons huis heeft zonnewering en daar maken wij dankbaar gebruik van.

Het lastigste zijn de warme nachten. Ik probeer laat te gaan slapen, dan is het iets koeler. We zorgen dat de vogeltjes buiten drinken hebben. Nog een detail: ik gebruik een winterlandschap als screensaver en kijk naar films en reportages met winterlandschappen.

Marlene De Smedt, Steenhuffel

‘Tien minuten in een koud bad’

Ik laat een bad met koud water 10 à 15 cm vollopen. Daar ga ik dan af en toe een tiental minuten in liggen om af te koelen. Zo kan ik steeds weer een paar uur tegen de hitte.

Mike Bierque, Edegem

‘Het is gewoon afzien’

Mijn huis heeft zon van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Fantastisch tijdens elk seizoen, behalve tijdens hittegolven. ‘s Ochtends, als het nog koel is, zet ik deuren en ramen open. Daarna gaat alles, ook de gordijnen en rolluiken, naar beneden. Van zodra het buiten weer koeler is, gaan ramen en deuren weer open zodat het tocht. Boven blijven verschillende ramen ook ‘s nachts open staan. Tijdens echte hittegolven, waarbij het ook ‘s nachts niet voldoende afkoelt, is het gewoon afzien.

Leen Broodcorens, Brakel

‘Koelelementen in bed’

Ik slaap met twee koelelementen uit de diepvriezer aan beide zijden, die ik elk in een washandje wikkel. Indien nodig ook één in de nek en aan de voeten. Heerlijk.

Inge Poppe, Aalst

Lees ook ‘Het gaat harder dan de meeste modellen voorspelden’: klimaatwetenschapper Valerie Trouet over hitte en droogte

‘Genieten van heerlijke zomerdagen: zalig toch’

Alles open als het buiten koeler is dan binnen, alles dicht als het buiten warmer is dan binnen. Een goeie ventilator naast je bed, veel water drinken, niet te veel (warm) eten en genieten van de heerlijke zomerdagen: zalig toch.

Freya Nopens, Wondelgem

‘Petfles met ijs voor de ventilator’

Overdag plaats ik een petfles gevuld met ijs vóór de mobiele ventilator.

Ronny Mathieu, Duffel

‘Kersenpitkussentje in de diepvries’

Een kersenpittenkussentje kan ook in de zomer dienen: ik steek het in de diepvries en verkoel mijn bed ermee.

Fabie Vervaele, De Haan