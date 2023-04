‘Kijk, al die meisjes zien er net zo uit als jij’, zeg je. In de achteruitkijkspiegel zie je die typische oogrolblik

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

Het valt pas op als je het ziet, en eens je het gezien hebt, kan je het niet meer ontzien. Vele meisjes, van pakweg tien tot zestien jaar oud, zien eruit als je dochter. Niet letterlijk natuurlijk, maar in kledij of manier van lopen, lijken er velen sterk op elkaar.

Het dringt tot je door als je met de wagen stopt bij een zebrapad. Vier jonge meiden steken de straat over. Ze dragen alle vier sportschoenen, een wijde broek en een lange jas die een maatje te groot lijkt. En een stoffen draagtas over de schouder, die hoort er ook bij. Maar het is vooral het lange, sluike haar dat de gelijkenis treffend maakt. Daar loopt Missy, denk je spontaan, maar dat kan niet want die zit bij je op de achterbank.

“Kijk, al die meisjes zien er net zo uit als jij”, zeg je haar. In de achteruitkijkspiegel zie je die typische oogrolblik. Die universeel coole blik die aangeeft dat vaders van vijftig er werkelijk niets van snappen. Ook toevallig: toen die meisjes het zebrapad overliepen, keken ze met precies dezelfde blik uit de ogen, alsof ze allemaal op weg waren naar het repetitiehok, waar ze op een bas- of andere gitaar zouden gaan rammen. Gitaar spelen in een bandje, laat dat nu net zijn waar Missy ook van droomt.

Mode en lifestyle blijken best een moeilijk gespreksonderwerp voor een vader en een tienjarig kind. Of ze het eigenlijk niet gek vindt dat ze exact hetzelfde type kleren wil dragen als veel van haar vriendinnen, vraag je, en het haar op exact dezelfde wijze over de schouders laat hangen. De schouders waarvan sprake worden opgehaald. “Dat is gewoon mooi.” Ja, maar waarom is dit nu mooi? De schouders worden opnieuw opgehaald. “Wat bedoel je? Je ziet toch dat iederéén zo loopt.” Wel ja, exact dat bedoel je.

Ondanks of misschien wel dankzij het wederzijdse onbegrip lijk je stilaan uit te groeien tot de favoriete shopping-ouder van je dochter. De ouder die het minst vaak zucht over het gekrioel in de winkel, die het meeste geduld toont bij het pashokje en die geen eigen smaak of kledijvoorschriften opdringt. Een combinatie van neutraal Zwitserland en zwijgzame kapstok, hoe goed kun je het als dochter getroffen hebben met een winkelende vader?

Terwijl je door de winkel dwaalt, laat je de hand glijden over een rek met jeansbroeken. Preventief komt Missy je er weghalen. “Lelijk”, is haar korte commentaar. Ze wijst naar de inktblauwe kleur en de extra smalle pijpen. Je moet lachen en zegt dat ze een jaar of twee geleden alleen maar zulke ‘skinny’ broeken wilde dragen. “En over een jaar of twee zal je opnieuw alleen maar zo’n broek willen.”

Nu moet Missy lachen. “Dat is onmogelijk. Wie vindt dat nu mooi?” Ze zucht. “Gaan we dan nu betalen? Ik wil een donut.”