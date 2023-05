Keuringscentra zijn niet voorzien op echtparen die gezellig samen naar de controle komen

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Mijn vrouw en ik waren in Bovigny naar de technische controle gegaan. Wij doen zulke dingen altijd samen - je kijkt er niet per se naar uit, maar als je het met z’n tweeën doet kun je er een dagje van maken, en er valt altijd wel iets te lachen.

Eerst stopten wij in Vielsalm, een met snelwegen volgelegd provinciestadje waar ze evenwel een uitstekend café hebben, Contes de Salme, waar ze de blonde Le Vieille Salme van het vat hebben, een bier waar ik een omweg voor maak. Wij bestelden een gemengde plank en twee van die Salmen, en genoten van de ochtend.

Omdat keuringscentra niet voorzien zijn op echtparen die gezellig samen naar de controle komen, zette ik mijn vrouw en Boef vervolgens af in een nabijgelegen bos, waar zij een wandeling gingen maken. Wat lopen mensen in keuringscentra er toch altijd vermoeid en boosaardig bij. Zowel de wachtende klanten als de personeelsleden zijn slechtgezind - de aanschuivers vinden het tijdverlies en de werkers krijgen de hele dag met kregelige klanten te maken, en die twee kanten versterken elkaar. Je verstaat die mannen ook amper - zeker in het Frans, in een echoënde hal vol met ronkende voertuigen, en dan die tegenzin en dat gemompel. “Gas aanhouden”, zei er eentje, en ik wist niet wat te doen. Ze lijken uit op je ondergang, zo voelt dat. Het liefst van al zouden ze je auto helemaal kapotmaken en je dan grijnzend een rode kaart geven.

Ik miste een boorddocument, en dat maken ze je dan met onverholen irritatie duidelijk. “Où se trouve la deuxième partie du certificat d’immatriculation?” blafte de controleur. “Er staat op dat je dat thuis moet bewaren, dus ligt het thuis”, antwoordde ik. “Dan moet je terugkomen, knuppel”, siste de man, waarbij de ‘knuppel’ niet werd uitgesproken maar wel duidelijk hoorbaar was.

Tegen de tijd dat de controle voorbij was, was mijn humeur helemaal gekanteld. Bovendien was het beginnen te regenen, en had mijn vrouw, die zestien jaar jonger is dan ik, mij een linkje gestuurd met haar positie in het bos. “Eenvoudig overzetten op de gps”, stond erbij. Ruim veertig minuten later trof ik het zeiknatte duo langs een landwegel aan de rand van het Bois de Ronce. De rest van de dag hing ik achter tractors en vrachtwagens met boomstammen en Nederlanders met caravans op de N68, enkel en alleen om het tweede deel van mijn inschrijvingsbewijs, waarop wel degelijk in het groot staat dat je het thuis moet bewaren, nog eens te gaan laten zien in Bovigny, aan een man die er duidelijk plezier in had dat ik niet kon verstoppen dat ik er de pest in had. ‘Bonne journée!’ zei hij met een valse glimlach, nadat hij agressief en zeer professioneel een stempel op het document had geslagen - je kon zien dat hij daar overdreven veel lol aan beleefde.

Straks moet die man ook naar huis, bedacht ik, worst eten bij een kwade vrouw.