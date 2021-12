Kerstboodschap van de culturele sector: ‘Wij vragen goud, wierook noch mirre, maar wel een herziening van deze beslissing’

De voorbije maanden hebben wij, de brede cultuursector, bewezen hoe er coronaproof kan worden gewerkt met CST, lage bezettingsgraad, mondmaskers, ventilatie en anderhalve meter afstand. Ook het publiek wist ons in deze donkere dagen te vinden. Daarom is het helemaal niet te vatten dat deze beslissing nu wordt genomen omdat nog nergens werd aangetoond dat onze sector een motor van de pandemie is. Ook in het advies van de experten staat nergens te lezen dat dit op dit moment de juiste beslissing is. De overheid gaat hier dus in tegen het advies van de wetenschappers.

De verslagenheid is groot. Wij staan als ossen en ezels in een koude kerststal terwijl alle herbergen vol zitten.

Wij vragen goud, wierook noch mirre, maar wel dit: een herziening van deze onbegrijpelijke federale beslissing met ongekende economische, sociale en mentale impact. Tegelijk willen wij niet enkel een gesprekspartner bij de overheid maar iemand die onze belangen beter verdedigt. Er is nood aan snelle, heldere en onmiddellijk beschikbare steunmaatregelen.

Tot slot willen wij een duidelijk plan voor de nabije en iets verdere toekomst. Geen jojobeleid, geen holle woorden, maar een methodische aanpak en een stappenplan over hoe we op langere termijn zullen omgaan met deze crisis.

All we want for Christmas is een beleid dat luistert naar het advies van de experten en naar de sector, die zich de afgelopen twee jaar solidair en verantwoordelijk opstelde.

Wij vragen geen cadeaus. Wij willen gewoon werken.

Vanwege de Vlaamse Auteursvereniging, Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, de Acteursgilde, deAuteurs, Playright, Sabam, VOFTP, Filmfestival Oostende, Ontroerend Goed, hetpaleis, BoekenOverleg, cie Barbarie, CAMPO, Toneelhuis, Lumière, Flanders Doc, Film Fest Gent, Bemontage, De Ensors, NTGent, The Belgian Society of Cinematographers, Jan Martens / Grip, FC Bergman, Collage Producties, De Grote Post, Benjamin Abel Meirhaeghe, JEF, KVS, Skagen, Voo?uit, Passa Porta, Buda, Pieter Theuns (B.O.X.), de HOE, Voetvolk, Annelies Vancraeynest (De Spil), Kristien Van Driessche (Ter Vesten), Jef Staes (Arenberg), De Studio, Dez Mona, De Nwe Tijd, AKO (Antwerps Kunstenoverleg), …