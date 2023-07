Kerk zoekt uitweg voor Oekraïens conflict: Vaticaan gaat op luistermissie naar Kiev en Moskou

Paus Franciscus wil alles uit de kan halen om de wapens in Oekraïne te doen zwijgen. Het Vaticaan kijkt momenteel onder de oppervlakte in Kiev en Moskou of er toch openingen te bespeuren zijn. Het is tijd dat ook Europa uitkijkt naar alternatieven voor de zuiver militaire logica.

Het driedaags bezoek van de Italiaanse kardinaal Matteo Zuppi aan Washington D.C. zit erop. De aartsbisschop van Bologna had er – als speciaal gezant van paus Franciscus voor vrede in Oekraïne – onder meer een twee uur durend onderhoud met president Biden.

Jan De Volder is houder van de Cusanus Leerstoel ‘Religie, Conflict en Vrede’ aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Het was de derde etappe van zijn vredesmissie. Begin juni was Zuppi twee dagen in Kiev, waar hij ontmoetingen had met de hoogste politieke en kerkelijke leiders, onder wie president Zelensky. Eind juni was de kardinaal in Moskou. Ook hier had hij ontmoetingen met vooraanstaande personaliteiten, zoals de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill. President Poetin zag hij niet. Daar bleek achteraf een goede reden voor: het was de dag van diens lang gesprek met Jevgeni Prigozjin, na de muiterij. Wel had Zuppi tot tweemaal toe een onderhoud met Joeri Oesjakov, een vertrouweling en raadgever van Poetin.

Luistermissie

De precieze inhoud van die gesprekken wordt niet bekendgemaakt. Iedere diplomatie is gebaat met een zekere graad van discretie. Wel is duidelijk dat het hier niet in strikte zin om een bemiddeling gaat. Daarvoor moet je immers een mandaat hebben van de oorlogvoerende partijen, en dat is er niet: zowel Oekraïne als Rusland maakte duidelijk dat de voorwaarden voor het opstarten van onderhandelingen wat hen betreft niet zijn vervuld. Beide kampen geloven in de gewapende overwinning. Ook de westerse bondgenoten van Oekraïne stellen dat onderhandelingen pas kunnen als het land dat zelf wil.

Wat doet Zuppi dan wel? Zelf bestempelde hij zijn opdracht in de eerste plaats als een luistermissie. Dat is een belangrijke dimensie van iedere diplomatie. Nauwgezet de verschillende partijen beluisteren om na te gaan of er – onder de oppervlakte van het officiële discours en de propaganda – toch openingen te bespeuren zijn.

Kerkelijke diplomatie

Er is ook een concreet doel. Zelensky vroeg het Vaticaan een rol te spelen op humanitair vlak, vooral om de naar schatting 19.500 kinderen die Rusland uit Oekraïne heeft weggehaald, opnieuw met hun familie te verenigen. Om die reden had Zuppi in Moskou ook een gesprek met Maria Llova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten.

Tegen de achtergrond van de escalerende oorlog in Oekraïne, de wapenleveringen met nu ook verboden clustermunitie, het opzeggen van het graanakkoord door Moskou, de oorlogsretoriek in beide kampen, en de propaganda die op volle toeren draait, kan dat alles futiel en naïef lijken. Maar voor wie hoopt dat de wapens spoedig kunnen zwijgen en dat dialoog en diplomatie tot een rechtvaardige vrede kunnen leiden, is deze kerkelijke humanitair-spirituele diplomatie vooralsnog wel het enige spoor dat wordt bewandeld.

Het toont aan hoezeer de paus alles uit de kan wil halen om de wapens te doen zwijgen en door dialoog vreedzame oplossingen wil vinden voor het conflict, dat inmiddels anderhalf jaar duurt en voor een gigantisch, maar onbekend, aantal slachtoffers zorgt. En dat zwanger is van nog veel meer onheil. Tijd dat ook Europa uitkijkt naar alternatieven voor de zuiver militaire logica.