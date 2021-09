Karen sprak maar drie woorden: ‘mom’, ‘piano’ en ‘Donalds’

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

In het Frans noemen ze het ‘chiens écrasés’: een pejoratieve omschrijving van het fait divers, een bericht dat niet veel actualiteitswaarde heeft maar toch gepubliceerd wordt omdat het lekker weg leest en de krant vol moet en je kunt niet elke dag over schandalen, schulden en andere sores ­schrijven.

Hoewel.

Zo’n bijzaak gaat dikwijls over verpletterde honden, maar gelukkig ook over mensen.

Soms zorgt dat voor een kleine bliksemflits van ontroering in de hallucinante nieuwsstorm die ons elke dag van onze sokken dreigt te blazen.

Soms wordt bijzaak hoofdzaak.

Het bericht dat Erik Sydow deze week in de Los Angeles Times bij de dood van zijn zus Karen publiceerde, was zo’n bliksemflits, die nog altijd verder echoot op de sociale media, en maar goed ook.

Karen leed aan hersenverlamming en stierf op haar 61ste. Ze had, schreef haar broer, nooit twijfels of wensen. De vrouw sprak maar drie woorden: ‘mom’, ‘piano’ en ‘Donalds’.

Toch was ze onbezorgd gelukkig, schrijft hij. Hun laatste uitstapje was een zonnig ritje op de fiets: dat deden ze elke week. Ze lachte en klapte in haar handen.

Toen ze stopten om te picknicken zei Karen “mom, mom”. Erik nam haar in zijn armen en zei “Mom is not here ­anymore.”

De moeder van Karen en Erik was in het voorjaar gestorven.

Totaal tegen haar gewoonte in legde Karen haar hoofd op haar broers schouder en begon te wenen. Ze had de boodschap begrepen.

Twee weken later stierf ze.

“Ik denk echt dat ze bij onze moeder wilde zijn”, schrijft Erik. En hij eindigt: “Karen, ik wou dat ik je nog één keer aan het lachen kon brengen. Ik mis je ook.”

Het bericht is een paar miljoen keer gelezen en veroorzaakte een gigantische, gloeiende golf van sympathie en medeleven, ook ver buiten de sociale media.

De drie woorden vatten de drie belangrijkste elementen uit Karens leven samen: haar moeder, haar liefde voor muziek en die voor een cheeseburger met frieten uit een fastfoodketen.

Liefde, muziek en eten.

Leven met maar drie woorden: het zet een mens aan het denken. Er zijn meer dan vijfhonderdduizend woorden in het Engels, maar kun je het leven ­samenvatten in drie?

Ik denk het wel.

Liefde, muziek en eten: meer heeft een mens niet nodig om gelukkig te zijn. Al de rest is bijzaak, al mag er voor mij een dak boven het hoofd en een goeie wifi­verbinding bij.

En het confederalisme natuurlijk, waarzonder wij niet kunnen leven.

In werkelijkheid kende Karen nog iets meer woorden, zo zegt haar broer in een interview. Telkens als hij naar huis ging na een bezoek aan zijn zus gaf hij haar een zoen en zei hij dat hij van haar hield. Tien jaar geleden deed de vrouw die tot dan alleen mom, piano en Donalds had gezegd iets wonderlijks.

Ze zei “I love, I love” tegen haar broer.

Ze zei het in heel haar leven maar één keer.

Voor Karen was één keer genoeg.