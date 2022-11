Kapitalisme en internet zullen het Chinese volk niet bevrijden

Het communistische bewind in China werd en wordt gekenmerkt door opeenvolgende massacampagnes die de geesten onderwerpen aan de staat. De Grote Sprong Voorwaarts, de industriële hervormingscampagne die in 1958 begon en een verwoestende hongersnood veroorzaakte, en de Culturele Revolutie van 1966-’76, die het land bijna verscheurde, zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Er waren nog veel meer campagnes, altijd met een politieke, sociale of economische ambitie. Samen hebben ze een van de grootste successen van de Communistische Partij tot stand gebracht: een bijna volmaakte symbiose tussen een dictatoriale regering en een slaafse bevolking.

De zerocovidcampagne die de regering nu al bijna drie jaar voert, is misschien de ergste van allemaal. Ze vloekt met de wetenschap en het gezond verstand, en toch gaan bestuurders en burgers overal in het land tot belachelijke uitersten om ze uit te voeren – een echo van de dwaasheid van de Culturele Revolutie. Zelfs bij een kleine uitbraak worden hele steden afgesloten. Vis en ander voedsel, auto’s en zelfs bouwmaterialen worden op het coronavirus getest. De campagne is een bron van chaos en lijden voor de Chinezen, die keer op keer in lockdown moeten, opgepakt worden als ze een coronavirustest missen, hun baan verliezen of hun zaak failliet zien gaan. Toen Chengdu, een stad van 21 miljoen mensen, tijdens een lockdown in de september door een aardschok werd getroffen, mochten de inwoners niet eens hun huis verlaten.

De voorbije massacampagnes zijn gekomen en gegaan, maar deze zal blijvende gevolgen hebben. Dat komt door haar meest verraderlijke aspect: de surveillancetechnologie die in heel het land is uitgerold om covid te bestrijden maar de overheid in staat stelt haar burgers te bespioneren. In juni gebruikten ambtenaren het systeem om de bewegingsvrijheid te beperken van mensen die aan een protest wilden deelnemen. Die ambtenaren werden later gestraft, maar het feit blijft dat de regering nu over een systeem beschikt waarvan Mao Zedong alleen maar had kunnen dromen. Met data en algoritmen kan ze de mensen nu in de gaten houden en controleren.

Het Westen heeft zich in China vergist. Het heeft lang gedacht dat het kapitalisme, de opkomst van een middenklasse en het internet er na verloop van tijd voor zouden zorgen dat China westerse politieke ideeën zou overnemen. Maar die ideeën krijgen geen kans om wortel te schieten, omdat de Communistische Partij nooit de intellectuele bodem heeft toegestaan waarin ze kunnen ontkiemen. Dat zal ze ook nooit doen.

De geesten in China zijn nooit echt vrij geweest. China is het grootste deel van de voorbije 2.000 jaar een verenigde, gecentraliseerde staat geweest. Heel die periode werd gekenmerkt door dezelfde ethiek en dezelfde relatie tussen de heerser en de onderdanen. Elke fundamentele verandering is uitgesloten: de staat verwacht dat het gewone volk gehoorzaamt, punt.

In het voorbije decennium is het nog erger geworden. De autoriteiten hebben de laatste sporen van onafhankelijk denken gesmoord, het Chinese middenveld gedecimeerd en de academische wereld, de media, de cultuur en de bedrijfswereld aan banden gelegd.

Ai Weiwei Beeld rv

Toegegeven, ook in de westerse democratieën zijn het individuele denken en de individuele expressie beperkt. Politieke correctheid dwingt mensen om te verzwijgen wat ze echt geloven en holle slogans na te praten. En het westerse engagement met China wordt niet door waarden maar door winstbejag gedreven. Westerse leiders hebben kritiek op de schendingen van de mensenrechten, de vrije meningsuiting en de geestelijke vrijheid, maar blijven zaken doen met Peking. De hypocrisie van de Verenigde Staten over het onafhankelijke denken blijkt uit hun vervolging van Julian Assange, de stichter van WikiLeaks.

Miljoenen Chinezen zijn trots op de groeiende welvaart en macht van het moderne China. Maar dat gevoel is een illusie, gevoed door een oppervlakkige materiële vooruitgang, een constante propaganda over het verval van het Westen en de onderdrukking van de intellectuele vrijheid. In werkelijkheid heeft de invloed van de partij China moreel ondermijnd. In 2011 werd in het zuiden van China een meisje van twee jaar door twee auto’s aangereden en bleef het bloedend op straat liggen. Achttien mensen kwamen voorbij en deden niets. Sommigen maakten zelfs een bocht om het kind te vermijden. Niet denken, niet helpen, gewoon doorlopen. Het meisje ging dood.

Vrijheid veronderstelt moed en risico’s durven nemen. Maar de grote meerderheid van de Chinezen denkt dat weerstand, zelfs op het filosofische vlak, onmogelijk is. Je moet gehoorzamen om te overleven. Ze leven in een bange slaafsheid, wachten als schapen in lange rijen op hun coronavirustest of reppen zich om eten te kopen voor de lockdown ingaat.

Vrijheid en individualiteit laten zich nooit helemaal onderdrukken. En geen enkel land, hoe sterk het ook lijkt, kan echt bloeien zonder een diversiteit van meningen. Maar er is geen hoop op fundamentele verandering in mijn land zolang de Communistische Partij er aan de macht is.

Ai Weiwei © 2022 The New York Times Company