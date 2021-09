Kan K3 écht Gay 3 worden?

“K2 zoekt M/V/X”, het nieuwe K3’tje mag “een meisje, een jongen, of iets ertussenin” zijn. Met die woorden had Gert Verhulst begin dit jaar mijn interesse gewekt voor iets wat me voorheen koud liet: de zoveelste editie van K2 zoekt K3 en consoorten.

Wat Gert(je) precies bedoelde met ‘iets ertussenin’, weet ik niet. Doelde hij enkel op transgender​personen, dan heeft hij geluk: de emotionele outing van Emma die als Geert werd geboren, werd in de show van afgelopen weekend (en vervolgens in de media) op applaus onthaald. Dat de juryleden minder open stonden voor andere ‘tussenvormen’ - lees: meisjes zonder make-up en jongens met te veel ‘Gay 3-gehalte’ - is de bijna 700.000 kijkers daarentegen wél ontgaan. En dat in tijden waarin VRT-journalist Eddy Demarez in een publiek schietkraam terechtkwam na uitspraken van quasi hetzelfde kaliber over onze nationale basketvrouwen. Mag er op een commerciële zender dan toch iets meer dan op de openbare omroep?

Toegegeven, de meest dubieuze opmerkingen kwamen van ene Gordon, die samen met Ingeborg de ‘kijk-jury’ vormde, terwijl Natalia en Samantha Van Steenwijk de ‘hoor-jury’ waren. Nee, u hoeft zich niet te schamen als de naam Gordon ook bij u geen belletje doet rinkelen. Een snelle zoekopdracht leert dat deze Nederlander ooit vrouwenondergoed verkocht op de markt, en tegenwoordig een populair zanger en mediafiguur bij onze Noorderburen is.

Maar goed, terug naar de show. Zodra hij de eerste geblondeerde jongen zag - er zullen er ongetwijfeld nog volgen, grapte Gordon misplaatst dat hij bang was dat K3 zo wel Gay 3 zou worden. “Nou, gelukkig zijn we in de 21ste eeuw”, pareerde kandidaat Ziggy gevat. Bij een andere mannelijke kandidaat liet Ingeborg zich dan weer goedkeurend ontvallen dat hij ‘stoer genoeg’ is. Ook vond Gordon enkele meisjes er ‘te gewoontjes’, ‘wel heel simpel’ of ‘make-uploos’ uitzien. Zelfs Natalia merkte bij een kandidate met leuke krulharen subtiel op dat ze in de volgende ronde maar beter opgemaakt en met platgetrokken haren verschijnt.

Bij het zien van de eerste ietwat gekleurde kandidate, drukte Gordon dan weer wél prompt af, want “na al die jaren met drie blanke meisjes, moet er eens een meisje met een kleur zijn” argumenteerde hij. Goedbedoeld wellicht, eerdere edities kregen de terechte kritiek te wit te zijn. Toch had hij haar de kans moeten geven hem met haar act te overtuigen, niet met haar kleur. Had hij even geluk dat Chanel nadien ook een knallende prestatie neerzette!

Ook bij de kortgerokte politieagente Chanté had Gordon niet veel nodig. “Wat een kanjer”, zei hij watertandend, en hij drukte af nog voor ze aan haar act begon. Helemaal gek werd hij daar achter het raam van zijn kijkbox, waardoor Chanté naar eigen zeggen te overweldigd was om de ingestudeerde danspasjes uit te voeren. Toen ze achteraf vertelde over de zenuwen in haar buik, stelde Gordon de retorische vraag “welke buik?”, gevolgd door een vettige mannenlach die even aan Balthasar Boma deed denken. Uiteindelijk kreeg Chanté van de publieksjury (die uit kinderen en hun ouders bestaat) een magere score van 260, die door Gordon werd onthaald met de opmerking: “Zo zie je maar dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet”.

De tweede Emma in de show, een hippe meid met jeans en sneakers, die door Gordon “wel heel simpel” werd genoemd, wist daarentegen wel een mooie publieksscore van 371 te versieren.

Tja, Gordon, zo zie je maar, voor kinderen maakt het inderdaad niet uit hoe kandidaten er in de ogen van hun grijze opa’s uitzien.

Misschien til ik te zwaar aan dit alles, maar voor mij blijft het een open vraag: is Studio 100 écht de 21ste eeuw ingesprongen of was de M/V/X-aankondiging toch eerder een zoveelste (geniale) marketingtruc van multinational Studio 100? De toekomst zal het uitwijzen.