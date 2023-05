Kabinetten laten aanzwellen tot particratische koninkrijkjes staat veraf van het politieke alternatief dat ecologisten propageren

Dag lezer,

Er is grote onzekerheid of de Britse conservatieve premier Harold MacMillan (1894-1986) de woorden die hem onvergetelijk maakten - ‘Events, dear boy, events’ - wel ooit heeft uitgesproken. Biografen vinden er geen duidelijk spoor van terug en vermoeden dat het citaat oorspronkelijk uit een satirisch theaterstuk over MacMillan komt.

Dat de woorden zo sterk voortleven en blijvend herhaald worden, komt natuurlijk doordat ze bijzonder kernachtig de politieke werkelijkheid samenvatten. Het zijn vaak niet de grote ideeën of hervormingen die een regeerperiode of politieke loopbaan vormgeven, maar incidenten, ‘events’.

Zo zal Sarah Schlitz (Ecolo) niet gedacht hebben dat onoordeelkundig gebruik van haar logo haar uiteindelijk het staatssecretariaat zou kosten. Evenmin zal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) verwacht hebben dat ze bij Bpost een kast vol gesubsidieerde lijken zou opentrekken. Als voogdijminister kan De Sutter enkel toekijken hoe het beursgenoteerde semi-overheidsbedrijf zijn imago van modelbedrijf in sneltempo ziet afbladderen. De bedrijfsresultaten van de voorbije jaren blijken in grote mate opgeblazen door te ruim gefactureerde overheidsopdrachten. En natuurlijk stijgt de roep om Bpost te privatiseren nu op, ook binnen de regering.

De Sutter kreeg het de voorbije dagen ook zelf lastig, nu blijkt dat twee experts op haar kabinet niet alleen gedetacheerd zijn van bij Bpost, maar ook op de loondienst staan van het postbedrijf. Wettelijk is dat in orde, maar deontologisch zijn er grote vragen te stellen bij die praktijk, zo blijkt uit de reconstructie die Ann De Boeck maakte.

Het is het ruimere plaatje dat de groenen pijn doet. De ook onder Vivaldi ontembare praktijk om kabinetten te laten aanzwellen tot dure, particratische koninkrijkjes staat veraf van het politieke alternatief dat ecologisten propageren. Zijn eigen partij heeft ook wat rammelende blikjes achter zich hangen - en dat is niet eens bedoeld als woordspeling over de betwiste gunning van proefprojecten voor statiegeld - maar in een opiniestuk vatte N-VA-Kamerlid Sander Loones het probleem puntig samen: “Nog al te veel beleidsmakers lijken te denken dat belastingcenten hún centen zijn.”

Lobbyisme via kabinetten is natuurlijk van alle tijden en regeringen. “Ik vind dat we in Vlaanderen onderschatten hoe machtig de Boerenbond is”, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een spraakmakend interview na de stikstofcrisis in de Vlaamse regering. Demir stipt ook even aan dat de holding boven de Boerenbond op een vermogen van 5 miljard zit. “Iedereen die beweert dat Boerenbond een schatrijke belangenorganisatie is, zit ernaast”, riposteerde Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens in een al even spraakmakend interview.

Hoe zit het nu echt? Dat leest u in deze verhelderende doorlichting van de financiële geschiedenis van de Boerenbond door collega Dimitri Thijskens. U heeft toch al ingetekend op de wekelijkse economische nieuwsbrief van Dimitri?

Veel leesplezier

Bart Eeckhout

Hoofdcommentator