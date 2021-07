JusticeForSanda, ook aan de KU Leuven

Nadia Nsayi is politicologe en auteur van Dochter van de dekolonisatie.

Ik schrijf mijn laatste zomercolumn met een gevoel van verdriet en boosheid. Het is moeilijk om iets anders te voelen als het over Sanda Dia gaat. In december 2018 nam de ingenieursstudent deel aan een doopritueel van de ondertussen opgedoekte studentenclub Reuzegom. Hij werd extreem behandeld met een fatale afloop. Sanda, zoon van een zwarte man en een witte moeder, stierf op 20-jarige leeftijd. Het is nu 2,5 jaar later. Een lange lijdensweg voor de familie. Eerst het tragische verlies van hun dierbare. Dan de zwakke reacties van de KU Leuven waar Sanda en enkele Reuzegom-leden studeerden. En nu de traagheid van het gerechtelijke apparaat.

Deze week vond eindelijk de zitting van de raadkamer plaats nadat het verschillende keren werd uitgesteld. Normaal volgt op 5 augustus de beslissing of de zaak voor de correctionele rechtbank komt en wie van de achttien Reuzegommers zich moet verdedigen. De voorbije maanden werd duidelijk dat de jonge mannen kunnen rekenen op topadvocaten en het elitenetwerk van hun ouders, onder wie advocaten, rechters en ondernemers. Tegenover deze machtige figuren staat Sanda’s familie er gelukkig niet alleen voor. Zijn dood heeft iets losgemaakt in onze harten. Samen met vele anderen uit ik mijn solidariteit met de hashtag #JusticeForSanda. In een rechtstaat moet het gerecht haar werk doen. De inzet is een eerlijk proces en gerechtigheid. In de eerste plaats hoop ik op een correcte straf voor de Reuzegommers die een verantwoordelijkheid dragen voor de dood van een medestudent.

Terwijl het gerecht haar werk doet en de familie van Sanda een manier zoekt om met het grote verlies om te gaan, kan #JusticeForSanda ook een concrete invulling krijgen aan de KU Leuven. Mijn alma mater heeft iets goed te maken. De communicatie van rector Luc Sels was niet altijd empatisch. De universiteit aarzelde te lang om een duidelijk solidair signaal te geven. Uiteindelijk heeft de onderwijsinstelling begin dit jaar enkele Reuzegommers weggestuurd.

Toch mag de KU Leuven het hier niet bij laten. Huidige en toekomstige studentengeneraties moeten herinnerd worden aan wat er is gebeurd. Ik stel voor dat de rector tijdens het academiejaar 2021-2022 een herdenkingsplaats laat maken in overleg met de familie van Sanda. Die plaats moet deel uitmaken van een breder diversiteitbeleid dat studenten aanzet tot een respectvolle omgang met elkaar. Want daar waar respect voor de medemens stopt, opent de weg naar ontmenselijking. Sanda Dia was een mens, een student, een zoon, een broer, een vriend. Zijn naam mag nooit meer vergeten worden aan de KU Leuven.

