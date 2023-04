Julien Weverbergh, meer polemist dan uitgever?

Het is maar de vraag of met het heengaan van Julien Weverbergh niet enkel een uitgever, maar ook de laatste polemist in het Vlaamse literaire landschap is verdwenen.

Om boude uitspraken zat de man nooit verlegen. Ook al ging hij jaren geleden met pensioen, hij wilde nog zo nodig kwijt dat hij geen romans meer wilde lezen. Vlaamse literatuur stelde volgens hem niet zoveel meer voor. Enkel Multatuli en Boon verdienden het herlezen te worden.

Opmerkelijke uitspraak voor iemand die indertijd, door wild om zich heen te schoppen, de Vlaamse literaire wereld op zijn grondvesten deed daveren. Al wie enige faam bezat werd door hem en enkele getrouwen in zijn tijdschrift BOK in de vernieling geschreven.

Nadien werd literair stroper Weverbergh zelf boswachter door in dienst te treden van het uitgeversbedrijf van barones Angèle Manteau. De man hield er zich behoorlijk gedeisd. Hoe groot zijn verdiensten waren, is voer voor discussie – en een een prima onderwerp voor een scriptie.

Behalve klassieke Manteau-coryfeeën als Jos Vandeloo, Ward Ruyslinck en Jef Geeraerts is het hem toch niet gelukt een stevig en kwalitatief literair fonds uit te bouwen. Ook zijn indertijd met veel blabla aangekondigde De Vijfde Merediaanreeks heeft voor weinig vuurwerk gezorgd. Die bestond behalve Walter van den Broeck (Lang weekend), Daniël Robberechts (Aankomen in Avignon) en Jeroen Brouwers (Groetjes uit Brussel) grotendeels uit auteurs die in nevelen zijn verdwenen.

Vooral Brouwers en Van den Broeck hebben later, in gezelschap van Paul de Wispelaere, het uitgevershuis Manteau voor de sloop behoedt. Als Manteau vandaag nog een literair label van enige betekenis is, is dat hoofdzakelijk te danken aan de inbreng van Brouwers, destijds het slaafje van barones Manteau en nadien de gezagsgetrouwe ordonnans van Weverbergh. Meer nog, zijn dienaar die zijn publicaties als Gilgamesj herschrijven en Puin grondig bewerkte.

Iets wat door Weverbergh (De Groene Amsterdammer 28/9/94), werd gerelativeerd: “Jeroen liegt. (…) Hij heeft enkel de interpunctie en af en toe enkele taalfouten gecontroleerd. Hij is later op die beschuldiging teruggekomen. Jeroen verwacht dat iedere schrijver met een persklaar exemplaar komt aanzetten, maar niet iedereen beheerst het Nederlands op een perfecte manier.”

Hoe dan ook, er was vaak wapengekletter te horen in de gangen van het uitgevershuis. Brouwers voor wie literaire kwaliteit de enige norm was en Weverbergh die de vlot verkopende titels van Ruyslinck, Vandeloo en Geeraerts bleef promoten. Hoewel Weverbergh het een schande vond dat Angèle Manteau Louis Paul Boon naar Nederland had laten vertrekken, het lukte hem evenmin nieuw en belangrijk talent binnen te halen.

Zou het kunnen dat zijn belangrijkste verdienste er nog altijd in bestaat dat het hem na zijn ontslag bij Manteau is gelukt met Houtekiet een nieuwe uitgeverij te beginnen? Een voor die tijd riskante onderneming die dankzij de uitgave van Kroniek van een karakter, het inmiddels legendarische brievenboek van Jeroen Brouwers, binnen de kortste keren een kwaliteitslabel kreeg opgeplakt. Weverbergh en Brouwers, ze hebben elkaar nu weer gevonden.