Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders

Ik word gecontacteerd door een collega uit Israël, die gechoqueerd is door de uitspraak van Sergej Lavrov. De Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft beweerd dat Hitler ‘deels Joods’ was. De collega weet dat ik mij ooit in het DNA van de Führer verdiept heb. Noem het een jeugdzonde die mij blijft achtervolgen.

Ergens in het begin van dit millennium kwam mij het bizarre verhaal ter ore van Jean-Marie Loret, een man uit Noord-Frankrijk die in de jaren 1970 uit de kast was gekomen als de zoon van Hitler. Zijn moeder had tijdens WO I een affaire met een jonge Duitse soldaat die in Vlaanderen gelegerd was. Achteraf vernam ze dat haar korporaaltje het tot leider van nazi-Duitsland schopte. “Jouw vader heet Adolf ­Hitler”, bezwoer de vrouw haar zoon op haar sterfbed.

Was Jean-Marie Loret echt de vrucht van Hitlers ­lendenen? Wetenschappers kwamen er niet uit, daar in die verre seventies. Ze ­vergeleken oorlellen, bloedgroepen en handschriften, maar konden het verhaal ontkrachten noch beves­tigen.

Nu hebben we DNA-onderzoek, dacht ik dertig jaar later. De mythe van Hitlers zoon kreeg mij helemaal in de ban. Ik trok naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Long Island, waar onder een schuilnaam nog drie achterneven van de Führer wonen. Het werd een fascinerende zoektocht naar sigarettenpeuken en gedroogd speeksel op de achterkant van postzegels. Uiteindelijk lukte het om het nodige genetische materiaal te bemachtigen. De uitslag van de DNA-analyse was duidelijk: Jean-Marie Loret is net ­zomin Hitlers zoon als u of ik.

Case closed, zou je kunnen zeggen, maar het onderzoek van Hitlers Y-chromosoom leidde nog tot andere conclusies.

Tachtig jaar lang deed het hardnekkige gerucht de ronde dat de grootvader van Hitler een rijke Joodse koopman was of een lid van de familie Rothschild. Dankzij het DNA-onderzoek kon ik die verhalen – waar Adolf naar het schijnt zelf niet gerust in was – verwijzen naar het rijk der fabelen.

De analyse toonde ook aan dat Hitler als haplo­groep E1b1b had (een haplo­groep is een groep van personen die via verre voorvaderen genetisch verwant zijn). E1b1b komt vooral voor in zuidelijk Europa en in Noord-Afrika. Je vindt die haplo­groep ­vaker bij Somaliërs, Berbers en Joden dan bij Duitsers, wat voor Hitler an ­inconvenient truth geweest zou zijn.

Beweren dat Hitler daarom ‘Joods bloed’ had, is echter wat ze in de logica een overhaaste generalisatie noemen. De gebroeders Wright hadden ook haplogroep E1b1b. Niemand haalt het in zijn hoofd om de luchtvaart daarom Joods te noemen.

Dat zeg ik ook aan de ­Russische collega die mij contacteert naar aanleiding van de kwestie. Daarna zit ik 200 seconden door het raam te kijken – de tijd die een kernraket blijkbaar maar nodig heeft om pakweg Engeland van de kaart te vegen.

In mei legt elke vogel een ei, maar 2022 blijft in de ­running als grootste ­pokkejaar uit de wereld­geschiedenis.