Jongeren zonder diploma moeten zelfs niet overwegen om een huis te kopen

Huizenprijzen

De stijgende huizenprijzen in stedelijk Vlaanderen zijn uiteraard een groot probleem. Voor hoogopgeleiden, en dan vooral tweeverdieners, is het nog te doen om een eigen huis te kopen. Voor jonge arbeiders in minder betaalde jobs, vaak in of bij de stad, zit er niets anders op dan (vaak levenslang) te huren. Dat De Morgen hier een reeks over publiceert, is goed om dit probleem nog eens onder de aandacht te brengen. Maar de jongeren die getuigen zijn stuk voor stuk hoogopgeleid. Hoe kan het ook anders? Jongeren zonder diploma moeten het zelfs niet overwegen.

Milan (27) en Jeroen (31) zoeken een huis in Gent en getuigen over de moordende concurrentie. In hetzelfde artikel is te lezen dat Jeroen al een huis heeft gekocht in Leuven, dat hij verhuurt... Wat een ironie! Meneer de verhuurder is natuurlijk zelf deel van het probleem dat hij en zijn partner ondervinden bij het kopen van een betaalbaar huis. Mensen die al een eigen huis bezitten, zouden de laatsten moeten zijn om te klagen over de stijgende prijzen. Hun investering brengt immers gewoon nog meer op, ten koste van de huurders. Ondertussen worden er minder en minder geschikte huizen op de markt gebracht.

Misschien kan De Morgen ook eens polsen bij mensen die tot huren veroordeeld zijn. U zult lang mogen zoeken naar personen die jammeren dat ze geen huurhuis vinden, terwijl ze er al een hebben dat ze zelf verhuren. Misschien kan het koppel uit het artikel gewoon de huur verhogen voor hun huis in Leuven. Dan is er meer budget voor de aanschaf van hun eigen huisje!

Fred Bondue, Sint-Amandsberg

Euthanasiewet

In de Zeno (DM 3/7) las ik met belangstelling de rubriek ‘Familieklap’ met Luc en Leander Coorevits waarin, nog maar eens, het hiaat in de huidige euthanasiewet wordt blootgelegd. Zij die de absolute overtuiging hebben een onwaardig levenseinde te vermijden door voor euthanasie te kiezen, worden in feite gedwongen ruim op tijd uit te stappen, omdat de wetgever eist dat betrokkene zijn of haar duidelijke wens nog moet kunnen bevestigen, ook al staat alles al jaren haarfijn op papier.

Dat is een ongehoorde ingreep in het zelfbeschikkingsrecht en leidt ertoe dat mensen vaak het zekere voor het onzekere nemen. Hugo Claus had best nog langer bij zijn geliefden kunnen blijven, als deze onzinnige wet niet bestond. Is dat niet wraakroepend?

Het is mijn vaste overtuiging dat de meerderheid van de Belgen zo’n wetswijziging zou verwelkomen. Ik wens de familie uit ‘Familieklap’ veel sterkte toe, met veel bewondering voor de nuchtere benadering van de vader.

Willy Jacquemin, Dilsen-Stokkem

Leiders

Met enige vertraging wil ik reageren op De vragen van Proust aan bisschop Bonny (DM 28/6). Voor bisschop Bonny doe ik mijn hoedje af! Wat een zelfkennis, wat een openheid, wat een eerlijkheid, wat een moed… en wat een eenvoud. Een mens blijvend op zoek. Bereid om zijn accenten te verleggen voor het welzijn van ons allen. Een mens die luistert en openstaat voor de beleving van de andere. Zulke leiders hebben we nodig! Mogen we ze herkennen en erkennen.

Suzanne Van Hevele, Gent