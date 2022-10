Jongeren over opvang van vluchtende Russen in België en de EU: ‘Doen, maar alleen onder strikte voorwaarden’

Alles wat nu beslist wordt, heeft impact op hun toekomst. Dus is het maar logisch dat de jongeren zelf gehoord worden. Elke week buigen twee leden van ons jongerenparlement zich over de (politieke) actualiteit. Vandaag: Laura Schuyesmans (27, Jong Groen) en Laura Hidalgo (27, Jeunes MR).

Laura Schuyesmans (Jong Groen): ‘Natuurlijk moeten we Russen opvangen. Maar ze moeten wel de asiel­procedure door’

“Jong Groen vindt dat we Russische vluchtelingen moeten opvangen. Maar dan moeten deze mensen wel eerst de asielprocedure doorlopen, net zoals iedereen eigenlijk. Russen moeten ook de kans krijgen hier asiel aan te vragen, maar dan is het dus zaak om te bekijken hoeveel gevaar deze mensen lopen, bijvoorbeeld om opgepakt of vervolgd te worden. Op basis van dat oordeel kunnen we hen erkennen of niet, net zoals we dat bij alle vluchtelingen doen.

“Ook mensen die deserteren of de mobilisatie ontvluchten, moeten de kans krijgen om asiel aan te vragen. Maar opnieuw: alleen als ze de procedure doorlopen en als blijkt dat ze gevaar lopen om opgepakt of vervolgd te worden. Je kunt niet zomaar zeggen: jullie krijgen sowieso een aantal visa om naar hier te komen.

Laura Schuyesmans van Jong Groen. Beeld rv

“Waarom ik zo hamer op het belang van die asielprocedure? Omdat iedereen zo gelijke kansen krijgt. Je kunt deze groep toch moeilijk voortrekken, louter en alleen omdat ze dicht bij Europa wonen? Hoe ga je dat uitleggen aan mensen die vluchten voor de oorlog in Jemen of Afghanistan? Die hebben daar minstens evenveel recht op: zij zitten al veel langer in die situatie, hebben wellicht dezelfde redenen om asiel aan te vragen en krijgen dat hier veel moeilijker. Zij moeten achteraan in de rij aansluiten. Dan kunnen we Russen toch moeilijk voorrang geven?

“Daarin is de rol van de Europese Unie erg belangrijk. Het kan niet zijn dat het ene land zegt dat Russen hier welkom zijn en het andere niet. Europa moet dus een eensgezind standpunt innemen. Ook moet de Europese Unie ervoor zorgen dat dat er een eerlijke verdeling van vluchtelingen komt. Het mag niet zo zijn dat weer slechts enkele landen Russische vluchtelingen moeten opvangen, zoals nu wel gebeurt met de zuiderse landen voor mensen die via Afrika komen.”

Laura Hidalgo (Jeunes MR): ‘We moeten ons nu vooral achter Oekraïne scharen. Zij zijn het die leven met deze oorlog’

“We vinden dat we ons in de eerste plaats toch vooral achter de Oekraïners moeten scharen. Het zijn zij die nu met de oorlog moeten leven. Een oorlog die zo onjuist is. En zelfs al eindigen de gevechten binnenkort, over enkele maanden bijvoorbeeld, dan nog zal het jaren duren eer het land heropgebouwd is. Zoiets doe je niet in één dag. Met België hebben we, net als de rest van de Europese Unie, vooral Oekraïne al gesteund.

“Over de vraag of we geen uitzondering moeten maken voor de Russen die naar hier willen komen, daar zijn we met de liberale jongeren nog niet aan uit, om eerlijk te zijn. De discussies lopen nog momenteel, ook op Europees niveau met The European Liberal Youth (LYMEC). Nu is het zo dat Russen die willen vluchten een humanitair visum kunnen aanvragen op het Belgische consulaat in Moskou. Die aanpak draagt onze voorkeur uit.

Laura Hidalgo van Jeunes MR. Beeld rv

“Daarom dat wij momenteel zeggen: voorlopig niet. Maar we moeten de situatie goed in het oog houden. De actualiteit toont hoe instabiel de situatie op het terrein is: net nog kreeg ik meldingen op mijn gsm binnen dat Russisch president Vladimir Poetin vier Oekraïense gebieden geannexeerd heeft. Dus als we zien dat de situatie voor hen verslechtert, dan moeten we absoluut bekijken wat we kunnen doen. Maar dan moet dat wel op Europees niveau. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat zoiets op een waardige manier zou verlopen.

“Ook wij vinden dat belangrijk, met één Europese stem spreken. Daar slagen we tot nu toe gelukkig goed in. Waarom dat belangrijk is? Deze oorlog blijft een bedreiging voor het Europese project. Daarom moeten wij ons als jongeren blijven informeren over wat er gebeurt in de oorlog. Misschien gaat Poetin immers nog verder, daar aan onze buitengrens. En dan moeten we toch onthouden: vooral Oekraïne is ons buurland.”