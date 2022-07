Jongeren over de geschrapte afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’: ‘Voor mij hoeft dit niet meer op tv te komen’

Gilles Coetsier: ‘Iets weglaten kan worden gezien als het ontkennen van het verleden’

“Het gaat hier om meer dan alleen ja of nee, daarom is het goed dat het debat nog eens wordt opengetrokken en dat we met de bril van vandaag kijken naar onze geschiedenis. We kunnen van het verleden niet verwachten dat het rekening houdt met de gevoeligheden van vandaag. Dus beslist de VRT om een aantal afleveringen te schrappen, zodat er minder mensen gekwetst worden. Probleem opgelost, zou je zeggen.

“Nu, wie ben ik als spierwitte mens om een mening te geven over hoe kwetsend racisme kan zijn? Het staat buiten kijf dat er mensen door gekwetst worden en we moeten er als samenleving voor zorgen dat zo min mogelijk mensen getergd, geplaagd of geviseerd worden. Maar ik denk niet dat het verwijderen van tv-afleveringen een oplossing is. Het werkt vooral polariserend, dat is wel duidelijk geworden na de massa ­reacties die deze week rondgingen.

Gilles Coetsier. Beeld rv

“In plaats van te cancelen kun je andere manieren zoeken. Als de VRT vindt dat sommige afleveringen vandaag de dag niet meer door de beugel kunnen, dan kan de omroep dat ook duidelijk maken door duiding voor, tijdens of na de episode te geven in plaats van de afleveringen weg te moffelen. Bijvoorbeeld door middel van een ‘boodschap van algemeen nut’, een onderschrift, een campagne... Er zijn manieren genoeg.

“Daarnaast vraag ik me af of je de afleveringen niet kunt beschouwen als ‘kind van hun tijd’ en dat je ze ook op die manier interpreteert, net als Kuifje in Congo bijvoorbeeld.

“Iets weglaten omdat het vandaag de dag niet meer aanvaardbaar is, kan worden gezien als het verleden ontkennen. In plaats daarvan kun je het ook verklaren, uitleggen. Nuancering en debat zouden moeten leiden tot verwijden, veeleer dan verwijderen.

“Waar de grenzen van humor liggen en of die er sowieso moeten zijn, is een ander vraagstuk. Hoe zeggen ze het ook weer: mijn vrijheid stopt waar ik de vrijheid van een ander beperk, was het niet zo?

“Humor kan heel kwetsend zijn, maar waar leg je de grens? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op.”

Arno Van Overberghe: ‘Wat mij betreft hoeft het niet meer op tv te komen’

“Ik vind het positief dat de VRT aan zelfreflectie doet en zegt dat sommige programma’s die zij als openbare omroep hebben gemaakt niet meer in de hedendaagse maatschappij passen, en dat het om waarden, normen en visies gaat die werden uitgedrukt op een moment dat de maatschappij daar wel achter kon staan. Maar de mening van veel mensen is intussen geëvolueerd.

“Tegenwoordig wordt het helemaal niet meer zo breed gedragen om homofoob of racist te zijn. Het is alleszins minder geaccepteerd dan vroeger.

Arno Van Overberghe. Beeld rv

“Ik vind ook dat de VRT moet evolueren en moet kijken naar wat ze uitzenden; het is tenslotte een openbare omroep en geen obscuur kanaal dat in privé­handen is en uitzendt wat het wil. Van een openbare omroep wordt verwacht dat hij de meningen, normen en waarden van de huidige ­samenleving uitdrukt.

“Of dat betekent dat afleveringen geschrapt of volledig van iedere harde schijf gewist moeten worden? Nee, dat nu ook weer niet.

“Sommige mensen zien F.C. De Kampioenen als een stuk geschiedenis, het wordt tenslotte al jarenlang uitgezonden en heeft culturele waarde. Begrijpelijk, maar wat mij betreft hoeft het niet meer op tv te komen. Het kan op VRT NU staan met een disclaimer, de afleveringen zijn trouwens perfect te vinden op YouTube.

“Ik zou dan ook niet zeggen dat het om censuur gaat, maar ik denk dat je het moet behandelen zoals sommige andere zaken in de geschiedenis, en het moet kaderen en schetsen in een bepaalde context.

“Dan blijft het toegankelijk, maar je moet het de mensen niet in de mond steken, zo denk ik erover.

“En breng het liever niet meer op tv, want ­homofobe of racistische opmerkingen kunnen heel wat mensen kwetsen.”