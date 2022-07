Jongeren over afval op de festivalwei: ‘Onder studenten is er sinds corona veel veranderd qua duurzaamheid’

Ward Hoornaert: ‘Onder studenten is er sinds corona veel veranderd qua duurzaamheid’

“Veel mensen gaan naar een festival voor de muziek, maar sommigen ook om de beest uit te hangen. Ik heb op Dour al festivalgangers hun paviljoen zien vernielen op de laatste dag. Daar kun je als organisator niet veel tegen doen. Maar ook de gemiddelde festivalganger gooit afval op de grond. Zelf vind ik dat stuitend, maar als de vuilnis­bakken te ver weg staan, krijgt de luiheid van de festivalganger de overhand.

“Spelen ook mee: eten en drinken op de wei zijn onbetaalbaar, terwijl koken op de camping verboden is. Dus brengt iedereen voorverpakt eten mee, met een berg afval tot gevolg. Aïki­noedels, wafels in plastic en blikjes zijn het rantsoen van de festivalganger. De overschot laten ze achter.”

Ward Hoornaert: 'Ook op feestjes en cantussen worden steeds vaker herbruikbare bekers gebruikt.' Beeld RV

“Ik ging op mijn dertiende voor het eerst naar Werchter. Ik woon in Holsbeek en mijn ouders hebben me toen een dagje meegenomen. Na het zesde middelbaar ben ik met vrienden naar Dour geweest en vier dagen naar Pukkelpop. Dat was fantastisch, maar helaas kwam toen corona. Na twee zomers zonder festival is de goesting dit jaar groot: ik vier mijn 21ste verjaardag op de wei van Werchter en daarna gaan we nog vijf dagen naar Dour. Dat wordt een feestje. Ik heb recent een nieuwe tent gekocht, omdat ik graag op wandelvakantie ga. Even heb ik erover getwijfeld of ik ze wel zou meenemen. Het risico bestaat altijd dat er iemand over valt, of overgeeft op jouw tent.

“Toch heb ik goede hoop dat het dit jaar anders zal zijn. In het studentenleven is er sinds corona veel veranderd op het gebied van duurzaamheid. Op feestjes en cantussen worden steeds vaker herbruikbare bekers gebruikt of wordt aan studenten gevraagd om een eigen beker mee te brengen. Er is ook meer vraag naar kartonnen bakjes en houten bestek. Als we die lijn naar de festivalwei kunnen doortrekken, zou dat een groot verschil maken.”

--

Matthias Wuyts: ‘Ik snap niet goed waarom je iets dat nog goed is, zou laten staan’

“Het kampeerstoeltje dat dit weekend voor mijn tent in Werchter staat, heb ik drie jaar geleden meegenomen van Reggae Geel. Een groep festivalgangers had er al hun spullen achtergelaten. Er lag een grote berg tenten en kampeerstoeltjes. Ik heb een van die stoeltjes gerecupereerd, een lichtblauw van de Decathlon. Het is niet meer in de beste staat, maar nog goed genoeg.

“Het is de derde keer dat ik naar Rock Werchter ga. We hebben altijd vuilniszakken bij ons en laten niets achter. Onze partytent soms wel, maar die breken we dan wel eerst altijd netjes af en we zetten ze bij het afval. Die tenten – spotgoedkoop bij Action of Hubo – zijn niet van de beste kwaliteit. Vaak scheurt er een zeil of breekt een pootje. Als ze intact blijven, zou ik ze wel mee naar huis nemen. Ik snap niet goed waarom je iets dat nog goed is, zou laten staan.”

Matthias Wuyts: 'Op een festival hebben veel mensen het gevoel dat ze alle remmen kunnen loslaten.' Beeld RV

“Ook op de wei gooi ik nooit bekertjes weg. Per twintig bekertjes krijg je een bonnetje voor een drankje. Als ik een beker zie liggen, raap ik die dan ook op. Mooi meegenomen voor je portemonnee – zonder gratis bonnetje zou ik het niet doen.

“Als je helemaal vooraan staat bij een optreden, is het wel vervelend om tijdens het concert een lege beker te blijven vasthouden. Ik probeer mijn bekers dan altijd weg te zetten onder de balustrades die er staan. Maar dat vergeet je soms. In mijn ogen zouden herbruikbare bekers wel een goede oplossing zijn.

“Op een festival hebben veel mensen het gevoel dat ze alle remmen kunnen loslaten. Ze zijn op verlof, en willen hun bekertjes niet te lang vasthouden. Dat is vervelend, zeker voor de mensen die het moeten opruimen. Maar er is wel beterschap op komst: op Reggae Geel krijg je een plastic piramide om je peuken in te doen, en op Rock Werchter delen ze vuilniszakken uit als je de camping binnenkomt. Dat helpt. En geef toe: het kan ook alleen maar beter worden.”