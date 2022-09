Jonathan Holslag: ‘Dit is schoktherapie, de hoge prijs die we betalen voor lang wegkijken’

Voor Vladimir Poetin is het nu alles of niets. Op de dag van de vrede drijft de Russische president zijn inspanningen in de Oekraïense oorlog op. Zijn toespraak roept belangrijke vragen op.

De belangrijkste vraag is wellicht of de referenda in Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson betekenen dat Rusland ze onder zijn nucleaire paraplu neemt. De Russische nucleaire doctrine schrijft voor dat een conventionele aanval op Russisch gebied kan worden bestraft met nucleaire vergelding. Ik had bijvoorbeeld vermoed dat dat al eerder gebeurd zou zijn in bijvoorbeeld de Krim. Oud-president Dmitri Medvedev, ondervoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, benadrukte alvast dat alle middelen denkbaar zijn. Poetin opperde ook dat we de nucleaire dreiging ernstig moeten nemen.

In welke mate de reserve wordt gemobiliseerd is een tweede kwestie. Theoretisch beschikt Rusland over een kleine twee miljoen reservisten. Defensieminister Sergei Shoigu spreekt over 300.000 extra soldaten. Slechts een klein deel van de reserve, minder dan 10 procent, is echt getraind. Sinds 2020 beschikt het zuidelijke militaire district over zo’n 40.000 getrainde reservisten die vorig jaar bijkomende training ondergingen en werden betrokken bij enkele grote oefeningen. Met andere woorden: op relatief korte termijn zouden enkele tienduizenden reservisten opgetrommeld kunnen worden. Voor de ongetrainde reserve zal het maanden duren om hen enigszins gevechtsklaar te krijgen.

Nucleaire paraplu

Vraag is ook wat die troepen zullen doen. Gaan zij de bestaande posities gewoon versterken? Doelt Rusland op een groot conventioneel offensief in het Oosten? Het heeft een grote stock tanks en artillerie, maar bij zo’n offensief zullen dezelfde gaten verschijnen die we nu reeds lange tijd zien: beperkt beschikbare wapens voor lange dracht, lucht, logistiek enzovoort. Of worden die troepen ingezet voor de ordehandhaving onder een nucleaire paraplu?

Het verzwakken van Europa is een vierde punt. Hoewel het zesde sanctiepakket vanwege het Westen sowieso de Russische olie-uitvoer viseert, zou Rusland preventief vaten van de markt kunnen nemen. Voor een deel kan dat worden opgevangen door een klein beetje extra productie en strategische reserves aan te spreken (onder andere die van de VS), maar de dreiging van een energieoorlog in de olie zal de prijzen sowieso doen stijgen. Olie vormt nog steeds een groter bestanddeel in de Europese energiemix dan gas. De industrie hangt er meer van af en vooral veel gezinnen die verwarmen op stookolie.

Vijfde vraag: wat houdt Poetin nog achter de hand op vlak van desinformatie en intimidatie tegenover Europa? Poetin lijkt er nog steeds van uit te gaan dat het rijke Europa sneller door de knieën gaat en in opstand komt tegen de politieke elite dan dat de Russische bevolking zich tegen het Kremlin keert. Rusland zal de komende tijd op alle mogelijke manieren proberen in te spelen op het zeer beperkte vertrouwen van Europese burgers in hun politiek, onrust te stoken en de politiek te ontwrichten teneinde de westerse steun voor Oekraïne te breken.

Onaanvaardbaar

Uitputting, intimidatie en demoralisatie zijn belangrijke bestanddelen van de Russische doctrine. Die worden gebruikt tegen Oekraïne, maar ook tegen Europa. Velen twijfelen over de zin van de oorlog in Oekraïne. Voor een stuk begrijp ik dat. Het doel van Rusland is echter net zozeer Europa (EU) te verzwakken en als machtigste Europese natie uit het conflict te komen. En na Rusland staan er nog vele anderen klaar om van de situatie te profiteren als Europa door de knieën gaat.

De komende week kan er onrustwekkend nieuws volgen en dat terwijl veel burgers de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen. De beste manier om daarop te reageren zijn soberheid, solidariteit en goed beleid. Ik weet dat dat laatste niet steeds wil lukken. Daar kunnen we tijdens de volgende verkiezingen mee afrekenen. Het feit dat er nog geen beslissing is over de ‘overwinsten’ is onaanvaardbaar. Intussen kunnen we allen inzetten op de eerste twee factoren. Draag een dikke trui – ik schrijf bij 16 graden en een dekentje – en draag zorg voor elkaar.

Schoktherapie

Het is heel erg dat vooral de mensen die het niet breed hebben het slachtoffer worden van een oorlog waar zij zelf niet het minste belang van ervaren. Wat we ook denken over de oorlog, de pijn die we nu voelen is echter voor een deel onvermijdelijk. We moesten sowieso onze afhankelijkheid van dictators die ons vijandig gezind zijn afbouwen, of dat nu gaat om Poetin of Mohammad Bin Salman in Saudi-Arabië. Dit is schoktherapie, de hoge prijs die we betalen voor lang wegkijken. En die prijs zal nog een tijd hoog blijven, want voorlopig verschuift het probleem vooral gewoon en wacht ons nog een veel grotere uitdaging: de afbouw van enkele afhankelijkheden van China. Dit is de prijs van decennia decadente roekeloosheid, maar die prijs moeten we eerlijk verdelen.

Het talmen en de knoeiboel in het beleid zijn bij momenten wraakroepend. Onze toplaag zou een veel krachtiger signaal van solidariteit moeten geven: overwinsten aanpakken, zelf een stuk loon wegschenken, bezuinigen op het schunnige wagenpark van sommige kabinetten, minder vliegen, de thermostaat in de parlementen op 16 graden zetten… De huidige situatie doet burgers regelrecht in Poetins val lopen. Toch hoop ik dat burgers het volgende voor ogen houden deze winter: chaos en verdeeldheid zijn waar de vijand op rekent. Chaos en verdeeldheid zullen de economische situatie alleen maar erger maken.