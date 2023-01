Joe, Donald en Bernie blijven doorkarren tot ze hartstikke dood zijn

Mark Coenen is columnist.

Zo’n nieuwjaarsreceptie houdt het midden tussen een Eurosong zonder vakjury en een circle jerk voor applausverslaafde subsidieslurpers: een overdekte fandag met beats, waar de leden van de club eindelijk op de foto mogen met de politieke vedetten, al dan niet stralend, al dan niet gehuld in een rood kleedje.

Bijna worden zij vertrappeld. Het enthousiasme is groot. Neem een selfie met uw volgende minister-president! Op het podium staat de voor het leven benoemde orkestmeester wat uitgeblust zijn bekende riedels af te draaien. Uithalen naar iedereen - alsof het nog iets uithaalt.

Dezelfde avond lanceerde weer een andere partij de rehabilitatie van de bijna bejaarde medemens, de maatschappelijk uitgerangeerde kneus, de fulltime-vrijetijdsgolfer die uit verveling aan de drank geraakt, de pensioenpakker en de prostaatloze. Twintig percent van die profiteurs zou op onze verkiezingslijsten moeten staan, bezwoer en beloofde de voorzitter, zelf nog maar 34, maar daar kan hij niet veel aan doen.

Ik voelde mij aangesproken want ik behoor dankzij mijn ouders en geboortedatum tot die club. Talking ‘bout my generation.

Bij de start van Vivaldi was de gemiddelde leeftijd van de excellenties 44: van hen had alleen Frank Vandenbroucke mei’ 68 nog meegemaakt, al was hij pas dertien maar ook toen zijn tijd ver vooruit. Driekwart van de anderen had toen moederborst noch pamper al van dichtbij gezien.

In Amerika is president Biden volle dertien jaar ouder dan Vandenbroucke. In november wordt de man 81 en al lijkt hij voor alle veiligheid tijdens zijn leven al gebalsemd, men kan niet zeggen dat hij stilzit. Of heeft hij een lichte tremor? Wie zal het zeggen. Schijnbaar heeft men daar meer eerbied voor grijze haren en onherroepelijk geheugenverlies: Trump is 76, Bernie Sanders 81 en Nancy Pelosi 82. Alleen Pelosi ging recent met pensioen, de jongens blijven doorkarren tot ze hartstikke dood zijn.

De focus op een verwaarloosd segment van de Vlaamse bevolking is een goed idee. Wie die anderhalf miljoen knarren achter zich krijgt, wint de verkiezingen met groot gemak. De vraag is: hoe?

Ooit schreef ik een stuk over Bernie Sanders, waarin ik pleitte voor een Vlaamse versie van de man, met als uitsmijter: ‘Als het maar niet Etienne Vermeersch is.’ Dat kwam mij op een kwade telefoon van Etienne te staan, die mij kordaat terechtwees, met citaten uit de Koran en het Staatsblad en een stroom van plausibele argumenten. Hij had helemaal gelijk.

Maar Etienne is dood. Wie wordt de nieuwe Etienne?