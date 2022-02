Jo De Poorter schreef boek over Queen Elizabeth II: ‘Ze is zo stabiel omdat ze nooit naar een parkeerplaats moest zoeken’

Zeventig jaar al zit ze op de troon. Nochtans had de Britse Queen Elizabeth II als kind nachtmerries van de gedachte om ooit koningin te moeten worden. Het is maar een van de vele details over de Queen uit het boek De laatste koningin van koningshuisdeskundige Jo De Poorter.

Wat maakt Queen Elizabeth II zo’n icoon?

De Poorter: “Ze spreekt Engels, wat haar voor heel wat mensen toegankelijk maakt. Ze maakt deel uit van een roemrijke traditie die al meer dan duizend jaar bestaat. En ze is met afstand de vrouw die het langste een koningshuis heeft geleid.

“Voor heel wat mensen belichaamt de Queen alles waar leiderschap om draait. Ze weet altijd wat ze moet doen, en vooral op welk moment ze dat moet doen. Dat laatste is misschien nog het belangrijkste. Misschien het mooiste voorbeeld is toen Prinses Diana overleed en er een golf van emotie over het Verenigd Koninkrijk vloeide. Het Engelse koningshuis was in diepe crisis. De Queen stond op het punt om haar koningschap af te staan. Maar op het cruciale moment besloot ze een televisietoespraak te houden en Diana een eervolle soort van staatsbegrafenis te geven, waardoor de storm ging liggen.

“Recenter nog besliste ze dan weer om Prins Andrew vanwege zedenfeiten zijn koninklijke titels af te nemen en hem buiten de familie te plaatsen. Daarmee trok ze een harde lijn. Het is die doortastendheid en gevoel voor timing die de Queen maakt tot wie ze is.”

Het feit dat ze op haar 95ste nog steeds het Britse koningshuis leidt, is op zich al bijzonder. Hoe is ze erin geslaagd om zo gezond te blijven?

“Daarvoor heb ik heel wat gesprekken met medewerkers moeten voeren, want de Queen moet zowat de bekendste persoon zijn over wie we zo weinig weten. Je moet natuurlijk weten dat zij op elk moment over de best mogelijke medische zorgen beschikt. Een medewerker vertelde me dat ze zo mentaal stabiel is omdat ze nooit zelf naar een parkeerplaats heeft moeten zoeken. Dat is natuurlijk overdreven, maar het illustreert wel dat ze voor alles iemand heeft. Er is zelfs iemand die haar schoenen inloopt. Dat kunnen weinig mensen zeggen denk ik.

“Maar daarnaast is het toch vooral haar persoonlijke motivatie en overtuiging die ervoor zorgt dat ze overeind blijft. Al was die er niet van in het begin. Ik ben geschrokken toen ik erachter kwam dat ze als 10-jarig kind de grootste weerzin had om koningin te worden. Ze zag namelijk met haar eigen ogen hoe haar vader George VI getraumatiseerd werd en volledig ten onder ging aan het koningschap. Als kind zat Elizabeth elke avond te bidden dat er een jongetje geboren zou worden die haar plaats zou innemen. Maar zodra ze doorhad dat zij echt koningin zou worden, heeft ze zich volledig op die taak gericht. Vanaf dat moment heeft ze bepaald dat het belang van de kroon zou voorgaan op alles, en die overtuiging houdt haar tot op vandaag overeind.”

Toch beschrijft u dat het Britse koningshuis vandaag meer dan ooit bedreigd wordt. Hoe komt dat?

“De brexit heeft het Britse koningshuis geen goed gedaan. De Queen mag dan wel symbool staan voor haar natie, ze vindt wel dat het Verenigd Koninkrijk altijd in verband moet staan met de rest van de wereld.”

“Daarnaast zijn er natuurlijk binnen het Britse koningshuis heel wat problemen. Dat prins Harry en Meghan Markle zo’n bom eronder gelegd hebben, daar is ze nog steeds niet van hersteld. Harry was namelijk niet alleen haar favoriete kleinkind maar ook de belangrijkste pijler voor de toekomst van de Britse kroon. Het is zeer de vraag of er na haar iemand klaarstaat die zo boven zichzelf kan uitstijgen als zij gedaan heeft.”