Jeugdbewegingen verdragen geen leiders die meeheulen met de brallers van deze tijd

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

De postbode had per abuis een exemplaar van De Standaard in de krantenbuis gestopt. Daarin las mijn vrouw een column van een schrijfster die wij niet kenden, wier dochtertje op straat was aangesproken door een wat groezelige oudere man die haar zware boekentas wilde helpen dragen, waarna het kind thuis het ‘vieze pedo’­-alarm had afgekondigd.

Je zou denken dat zo’n moeder dan zou benadrukken dat het uiterlijk niet alles over iemand zegt, zei mijn vrouw, dat donkergekleurde mensen niet allemaal iets zijn wat wij niet graag hebben en dat oude mannen die er wat smoezelig bijlopen misschien recent hun vrouw aan de kanker verloren en weleens vergeten de eivlek uit hun debardeur te wassen.

Maar nee, deze moeder prees haar kind om haar opmerkzaamheid en reflexen, en schreef dat ze blij en trots was dat ze zo’n weerbaar kuiken had afgeleverd. Terwijl het een onbeschoft, verwaand en bevooroordeeld kreng zou kunnen zijn – en zeker wórden zal, als je dit soort dingen erin aan­moedigt.

In de Oostkantons gonst het nu van de Vlaamse jeugdbewegingen. Dat is buitengewoon gezellig – ze marcheren en fietsen kwebbelend en lachend door de straten, ze zorgen voor een vrolijke sfeer. Ofschoon ze in ons dorp hun kamp achter de boerderij van boer Huppertz hebben opgeslagen, op een behoorlijk verre heuvel, hoor je ’s avonds hun gezangen en gegibber, en na het ontbijt doen ze hun ochtendgymnastiek op ferme disco­muziek. Als wij er met Boef voorbij­wandelen, komen ze nieuwsgierig aan de prikkeldraad rond hun kampweide kijken. Als ze geluk hebben vangt hij voor hun ogen een muis, die hij tot hun grote afschuw verslindt. Vorige week waren het kinderen uit Brussel – dat moet wat zijn, die Oostkantonse weidsheid en de stilte, voor die stadsbolletjes.

Niettemin waren er een tijdje geleden een dozijn al goed ingedronken leiders van een Oost-Vlaamse scouts- en -gidsen­groep die kampeerde op de Thömmerberg in Bracht, neergestreken in de Ulftaler Schenke. Daar hadden ze hun bierfeest lustig voortgezet. Toen het tijd was om af te rekenen, begonnen ze moeilijk te doen en wilden ze vertrekken zonder te betalen. De politie kwam eraan te pas, en enkele jongens waren behoorlijk zelfverzekerd geworden – “Ik veeg mijn gat af met vijftig euro”, “Ik kan een Ferrari betalen”, “Weet gij wel wie mijn vader is?”, dat soort vrolijkheid.

Toen ik uitbater Erik het verhaal hoorde vertellen, werd ik kwaad. Scoutsgroepen moeten bij uitstek plekken zijn waar eervolheid en respect heersen – mensen sturen hun kinderen ernaartoe om te leren standhouden in een wereld van afbladderende zeden. Jeugdbewegingen verdragen geen leiders die meeheulen met de brallers en de haantjes van deze tijd, de hackers en de bitcoiners. Als ook daar nu de verwildering toeslaat, staan we er slecht voor. Dronkenschap mag geen excuus zijn. Als scoutsleider moet de deugd je in het bloed zitten – laten we daar nu maar eens lekker ouderwets in zijn.