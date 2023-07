Jenever in ruil voor wat lichaamshaar: ‘Het echte gat in de markt zit in het feit dat je iets weggeeft’

Op de eerste dag van de Gentse Feesten ben ik op zoek naar het Druppelkot, een jeneverkot waar de nachtburgemeester Edmond Cocquyt tien dagen lang gratis jenever geeft aan mannen met baard en vrouwen met okselhaar. Google Maps leidt me naar het Dreupelkot, een cruciale fout, zo blijkt. “Hij heeft mijn naam gestolen!”, zegt Pol, uitbater van het Dreupelkot op de Groentenmarkt. “Vrouwen tonen me onaangekondigd hun okselhaar in de hoop gratis jenever te krijgen”, getuigt hij aangedaan. “Ik zal een schadevergoeding van hem eisen. Maar bon, pakt u een jeneverke.”

Na een heerlijke appeljenever zet ik mijn tocht verder naar het Druppelkot van VZW Trefpunt op het Walter De Buckplein. Als ik een man vraag waar ik het kot kan vinden, vertrouwt hij me toe dat je ‘okselhaarpruiken’ kan kopen om gratis drank te krijgen. Ik bedank hem voor de tip, en vind het Druppelkot alwaar Cocquyt en zijn collega’s nog druk in de weer zijn met ramen te lappen, jenever koud te zetten en posters op te hangen. Op de poster belooft een naakte vrouw met okselhaar dat al wie de richtlijnen opvolgt, gratis jenever krijgt. Het model in kwestie, Lucy, is ook aanwezig. Ze houdt niet van okselhaar, maar liet het voor deze gelegenheid groeien. ‘Het is frustrerend dat sommigen de campagne als woke en feministisch zien. Ik voel me geen slachtoffer van geïnternaliseerde schoonheidsidealen. Ik doe het puur en alleen voor de gratis jenever.’

Initiatiefnemer en nachtburgemeester Edmond Cocquyt ziet zichzelf wel als feminist. “In de jaren tachtig bracht een bedrijf als Gilette scheermesjes voor de vrouw op de markt. Sindsdien worden ze wijsgemaakt dat hun okselhaar stinkt, dat het weg moet. Bedrijven die door mannen worden opgericht moedigen vrouwen aan zichzelf te scheren, schandalig toch? Gelukkig is het in Gent algemeen geweten dat vrouwen met okselhaar veel mooier zijn.”

In tegenstelling tot Gilette is Cocquyt niet uit op winst, verre van zelfs. “Ik verwacht zoveel mensen met baarden en okselhaar, dat er zonder twijfel een financiële put aankomt.” Veel geld blijft er dus niet over voor de schadevergoeding die Pol van het Dreupelkot van hem zal eisen. “Ach ja, Pol doet wat ambetant, maar ik hou wel van lastige mensen. Mensen die lief en sympathiek zijn, daar heb je toch niets aan? Mensen die principieel ongelukkig zijn, dat zijn de interessante mensen. De contraire mensen vertellen ons de belangrijke verhalen.”

Contrair, het is een eigenschap die perfect past bij Cocquyt zelf. Deze ludieke actie gaat niet alleen over een nostalgisch verlangen naar pluizige mensen. Cocquyt wil het nachtleven vieren zoals het hoort. Hij verzet zich tegen festivals als Rock Werchter en Tomorrowland die drie euro vijftig voor een pint vragen. “Het echte gat in de markt zit in het feit dat je iets weggeeft. Niemand doet dat nog.”

Een jonge vrouw met okselhaar komt een jenevertje halen. Met een zekere schroom toont ze haar oksel. Ze liet haar okselhaar sowieso al staan omdat ze net een jaar heeft gebackpackt in Australië. “Het is fijn om geen moeite te moeten doen voor je uiterlijk. In 2023 moet je als vrouw alles laten staan wat je maar wil. Het is ons lijf, wij beslissen.”

Ook de bebaarde mannen Jan en Dirk genieten van hun welverdiende jenevers. Dirk wil geen misbruik maken van de situatie, maar is wel van plan om dagelijks te passeren. Ook Jan is enthousiast, al drinkt hij geen appeljenevers meer sinds hij daar een gigantische kater aan overhield. Als ik de heren vraag hoe ze denken over vrouwen met okselhaar, geeft Dirk aan dat hij is opgegroeid met pornofilms waar vrouwen nog haar hadden. Hij vindt het allemaal prima, en vindt dat een vrouw haar zin moet doen.

De enige die iets minder enthousiast is, is de barvrouw, Motte, die met een gemillimeterd kapsel de festivalgangers bedient. “De Gentse feesten hebben niets te maken met lang haar. De Gentse feesten zijn gewoon prachtig. Daar hebben we geen enkele actie voor nodig.” Ja, de feesten zijn prachtig. In de verte hoor ik iemand zeggen: “De nacht is jong en de jenever staat koud.”