Mark Coenen is columnist.

Het traject om onze vrienden nieuwkomers zo snel mogelijk aan de Vlaamse meet te krijgen werd recentelijk uitgebreid met een interessant experiment: om de tienduizend kandidaten mee wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving wil de Vlaamse regering een beroep doen op evenzoveel zogenaamde buddy’s.

Vanaf januari volgend jaar is de inburgeraar verplicht om 40 uur op te trekken met een Vlaamse ingezetene die hem, als ware hij een aartsengel met een missie, onder de vleugels neemt bij de verkenning van de Vlaamse mores en gewoontes, alsook de kleine kantjes. Dat is een uitstekend idee: niets is beter om elkaar te leren kennen dan bij elkaar op de koffie komen.

Tegenstanders van het idee opperden onder meer dat 10.000 vrijwilligers vinden die zonder vergoeding die taak op zich willen nemen onmogelijk is: zij vergissen zich. Hier gaat men storm voor lopen. Als men zijn verstand gebruikt, tenminste.

Elke politieke partij met een beetje neus en zin in de toekomst wil toch graag die stemmen binnenhalen? Als je minstens vijf jaar legaal hier verblijft, mag je als anderslandige immers stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, en wie wil nu geen tienduizend stemmen extra? Alleen al de Vlaamse regeringspartijen, die toch graag van hun kansel roepen dat ze inclusief zijn, hebben in totaal meer dan 130.000 leden: als 8 procent van hen zich kandidaat stelt, dan is het kuikentje zo gepiept.

Je vraagt zo’n nieuwkomer op de koffie en propt hem vol Vlaams gebak, wijsheid en bruikbare spreuken en je duwt hem bij afscheid nog een pamfletje van de partij in de handen. Voor je het weet, ontstaat er een onbreekbare band van empathische vriendschap en politieke broederschap, die zich na vijf jaar vertaalt in een klaterende overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een veiliger manier om stemmen te winnen dan - ik roep maar wat - alleen maar in te zetten op kinderrijke gezinnen, want elke gunst voor hen maakt het miljoen alleenstaanden die al zo lang op hun kin moeten kloppen alleen maar bleker van woede.

Ik stel als bijkomende maatregel ook voor om dat buddysysteem in te voeren bij de politiek. Dan heb je wel meer dan 40 uur nodig, maar kom. Burgers die de politicus er bij een koffie op wijzen dat zij het belang van alle burgers dienen te dienen: het lijkt mij broodnodig en tegelijk een volledige dagtaak.

Het is ook gezellig. Stel je voor dat Jan Jambon dinsdagavond een buddy naast zich had gehad die hem op weg naar huis troostend toesprak: het zou een serieuze slok op de borrel gescheeld hebben.