Je voelt hun lieve handen natrillen op je huid als de nachtzoen van een moeder

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Midden in de nacht naar een filmset ­rijden, het heeft iets. Het maakt me ­weemoedig. Er waren tijden dat ik weken­lang op sets vertoefde. Maandenlang. En dat jaren na mekaar. Het waren de hoogdagen van mijn leven als actrice. De tijd dat ik het geluk had me in een ­hyperrealiteit te begeven die alles glans gaf en me met de banaliteit en de ­hardheid van het leven verzoende.

Het poetste de dagen op tot ze glommen als zilver­bestek.

Spelen is uitzonderlijk geworden. Het is vakantie, het is als op reis gaan. Ik mag weer.

Ik heb een kleine rol in een Duitse serie. Ik ben zo blij dat er Duitsers, Nederlanders, Fransen en Engelsen zijn die nog weten dat ik ook actrice ben – hier is men dat blijkbaar vergeten – en die me af en toe wat snoepjes in de schoot gooien.

Het feest – want filmen is feest – begint bij de voorbereiding. Bij de kostuum­pas en de make-up­testen. Aan het eerste heb ik een hekel, het tweede is heerlijk.

Ik ben zoals steeds verbaasd over de ­organisatie van Duitse film­sets. Niet dat Belgische, Franse of Hollandse daarvoor moeten onderdoen, maar het is altijd net iets efficiënter geregeld allemaal. Iets rigider daardoor ook.

Er is een covid­team dat me voor ik ­ergens naar binnen ga, een stokje in mijn neus duwt en me na de negatieve uitslag en het positieve resultaat naar de catering­tafel brengt waar iemand me een koffie geeft en een broodje voor me maakt. Niemand mag zelf een broodje smeren, er is maar één iemand die alles mag aanraken.

Het maakt zo’n filmset nog luxueuzer dan hij al is.

Vandaar naar kostuum. Ik heb het geluk een vrouw te spelen die in een rolstoel zit, een dementerend kreng, en ik moet dus niet al te veel kostuums passen, enkel wat bloesjes en vestjes vermits de rest altijd half onder een deken of plaid verstopt zit. Meevaller.

Daarna naar make-up. Daar, lieve ­mensen, begint het mooiste deel van wat acteren zo bijzonder maakt. Het worden van een ander.

Make-up­dames en -heren weten dat zij degenen zijn die acteurs de ruimte, de tijd en de ondersteuning geven – zowel innerlijk als uiterlijk – om straks ­optimaal en helemaal het beste van ­zichzelf te geven. De transformatie ­begint daar! Op hun stoel.

Zij zijn liefdevolle moeders. Je zit voor hen neer en vol aandacht kijken ze naar je beeld in de met lampjes omrande make-up­spiegel. Hun handen strijken eindeloos lief over je haar terwijl ze ­nadenken welk kapsel ze je gaan geven. Ze strelen even je wangen, voelen of je huid zich lekker voelt, verwennen je met tonics, ampullen wondermiddel en ­weldoende crèmes.

Ze komen achter je staan, vragen je zacht je ogen te sluiten, drukken je hoofd wat naar achter, laten het leunen tegen hun borst en beginnen je teder te verzorgen. Met een heerlijke gezichtsmassage wrijven ze je eigen bestaan weg en maken ruimte voor – in dit geval – het demente kreng. Het personage wordt ­geboren onder hun handen.

En je weet, straks na het filmen doen ze het weer, maar dan in omgekeerde zin.

Dan lekker naar huis, naar waar het stil is en je weer jezelf bent.

Je voelt hun lieve handen natrillen op je huid als de nachtzoen van een moeder voor het slapen­gaan.