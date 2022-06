Je stelt alles in vraag: je ex-partner, de relatie, jezelf en je eigen toerekeningsvatbaarheid. Wat was er écht?

Aya Sabi is auteur van Verkruimeld land. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Volgens psycholoog Jan Derksen is er een nieuw type mens ontstaan. ‘Nooit eerder waren er zoveel narcisten als nu’, zegt de expert. In een interview met deze krant hekelt hij onder andere de aandachtscultuur, de opvoeding van kinderen en het feit dat we onszelf steeds liever horen praten. Het was vroeger niet altijd beter, wel anders.

Narcisten, narcistische trekjes, narcistisch misbruik, een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het is alomtegenwoordig. Leven we in een tijd waarin we ons gemakkelijker voelen bij het labelen van mensen en menselijk gedrag? Zie ik het zelf meer omwille van mijn persoonlijke ervaringen met dit soort misbruik, of is het echt zo simpel als de expert stelt: ze zijn er gewoon heel erg veel? In ieder geval zie ik het gedrag – omdat ik me niet zo goed voel bij het labelen van mensen – écht overal.

Eerder hoorde ik al dat anderen het als een makkelijk excuus gebruiken voor een gefaalde relatie. Iemand die slachtoffer is geweest van narcistisch misbruik, weet dat het allesbehalve makkelijk is. Het begint als een prachtige liefdesrelatie (‘te mooi om waar te zijn’) maar slaat al snel om naar een partner die je wreed en langzaam emotioneel uithongert. Je voelt je klein, vernederd én schuldig, maar je zit niet stil: je doet er alles aan, vanuit een emotionele verslaving aan wat geweest is, om terug naar die beginfase te gaan, toen alles perfect was. Het is niet makkelijk om het misbruik te herkennen of te definiëren, het is geen slag in het gezicht, het is een patroon van soms kleine gebeurtenissen. Gebeurtenissen die op zichzelf niet veelzeggend zijn. Maar als je het patroon ziet, dag in dag uit, kan je er niet meer onderuit. Dan zie je dat je hebt gehouden van iemand die jou zo klein en ongelukkig mogelijk wou zien, zodat hij zich groot en gelukkig kon voelen. Jij moet hem die emotionele voorraad geven zodat hij iets voelt, die leegte in zich kan vullen. Blijft je emotionele reactie achterwege, dan worden de verzinsels groter, de verhalen explosiever, de beschuldigingen gigantisch, het omdraaien van de feiten, de leugens. Dan eindigt de relatie en stel je alles in vraag: je ex-partner, de relatie, jezelf en je eigen toerekeningsvatbaarheid. Wat was er écht?

‘Wat vertelt het over ons dat we in de netten van een narcist vallen?’, las ik in een eerder artikel. Victimblaming, dacht ik. Al is de vraag natuurlijk relevant als je net uit zo’n relatie komt. Het vertelt heel veel over ons, alles, want het is een ervaring die je leven zou kunnen veranderen, en tegelijk zegt het niets. Als er nu eenmaal meer narcistisch gedrag is, is de kans ook groter dat we er meer mee in aanraking komen. Logisch.

Het vertelt wel veel over onze samenleving. Zo stuiten we op grondstromen die misschien wel meer vervuild zijn. Is de slinger van het individualisme niet te ver doorgeslagen? Is de mantra der zelfzorg niet dreunend en dwingend?

Enkel de middenweg is gulden: de balans tussen zelfzorg en solidariteit, saamhorigheid, tussen jezelf graag zien en jezelf aanbidden. Er is een heel grote ruimte daartussen, laten we die grond ontginnen.