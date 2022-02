‘Je moet niet bang zijn, de krokodil bijt niet hoor!’, zegt ze

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Eindelijk was het zover en kon ik mijn kinderen en kleindochter Gloria zien. Ik heb er mijn vertrek naar Italië voor uitgesteld, want het leek me onoverkomelijk om 1.400 km naar hier af te leggen zonder hen minstens één keer in mijn armen te sluiten.

Mijn jongste had het ongeluk een superverspreider te zijn en moest veertien dagen in quarantaine, en met haar ook man en dochter. Dat zij aanstekelijk werkt, verwondert me niet.

Ik ervaarde opnieuw wat het betekent om gefrustreerd te zijn. Ik was het vergeten. Niet krijgen of kunnen doen wat je wil, het is iets dat dateert van lang geleden, van de tijd dat ik kind was. Nooit was het leven zo frustrerend als toen.

De pandemie heeft voor het eerst ook mij in zijn klauwen en wekt dat gevoel weer op. Tot nu toe vielen de maatregelen mij niet zwaar. Ik ben graag alleen, hou niet van bijeenkomsten waar meer dan een handvol mensen aanwezig is en hoe stiller de wereld om me heen, hoe liever.

Jij kan je toch kwaad maken in hoe dingen gaan, vond mijn oudste. Klopt, maar je kwaad maken in hoe het eraan toegaat in de wereld is iets heel anders dan frustratie. Dat wordt pas opgewekt als het je rechtstreeks raakt.

Mijn jongste vond dan weer dat ik het zelden of nooit ben. Jij bent net heel goed in elke tegenslag achter je laten. Als jouw dromen niet uitkomen, je wensen niet ingewilligd worden, je verwachtingen niet ingelost, verzin je er meteen weer nieuwe.

En dat is ook zo. Aan tafel werd er druk gediscussieerd over wat frustratie dan eigenlijk precies is. Dus dook ieder zijn iPhone in. Frustratie is: diepe teleurstelling, innerlijke belemmering, ergernis, remming…

Ineens, tussen al die woorden door het kristalheldere stemmetje van Glorissima. Terwijl ze aan de kop van de tafel met spulletjes speelt uit een knutseldoos waar ze dol op is - ze maakt een dierentuin uit klei – zingt ze zachtjes: ‘Elsje fiederelsje, zet je klompjes bij het vuur, moeder bakt pannenkoeken maar het meel is zo duur…’

Het geconcentreerde gezichtje, de blos op de wangen, de kleine vingertjes die zorgvuldig diertjes boetseren terwijl het ene na het andere liedje gezellig opborrelt uit dat kleine lijfje. Helemaal stil word ik van zoveel geluk.

Haar zoo is af: een girafje, een arend en een krokodil. Met ogen die stralen als diamanten kijkt ze op, schuift van haar stoel, komt met een brede glimlach naar me toe en zegt: “Kijk moemie, een dierentuin voor jou, je moet niet bang zijn, de krokodil bijt niet hoor! Je kan nu samen met hen ontbijten als wij er niet zijn!”

Ik zet het dierentuintje op de kast en beloof plechtig dat ik de diertjes elke dag bij me aan tafel zal zetten. “O ja!” roept ze vrolijk, springt op, gaat voor me staan en met haar ene arm vormt ze een oor, met de andere een zwanenhals. Het blijkt een tuit te zijn, ze beeldt een theepot uit.

“Je kan er dit liedje bij zingen moemie: ‘Ik ben een theepot, dik van buik. Dit is mijn oortje, dit is mijn tuit. Als ’t water kookt roep ik luid: til me op en schenk me uit.’”

Lachend omhelst ze me en geeft me een paar klinkende zoenen. Nu zal je nooit meer gefusiteerd zijn, fluistert ze zacht in mijn oor.