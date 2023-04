Frederik De Backer is columnist.

Wie weleens een Rus leest, kent de kleine kamers waarin diens personages hun levens voorbijdrinken. Een tafel, een stoel, een bed nauwelijks de naam waardig, een scherm waarachter een nog grotere sukkelaar op de grond slaapt, in die zeldzame ogenblikken dat hij niet met een samowar in de weer is.

Telkens wanneer me zo’n kruiphol wordt beschreven, denk ik: meer moet dat uiteindelijk niet zijn. Je leest bij Dostojevski nooit iemand zaniken over isolatie of dubbel glas – toegegeven, bij het minste kuchje vallen ze als vliegen, maar dat is deel van de charme. Je moet iets overhebben voor een bijrol in een meesterwerk.

Ik heb al weleens geschreven over het huisje waar ik ben opgegroeid en hopelijk ooit opgesteven mag worden aangetroffen. Ik zat er altijd in mijn kamer met zicht op een postzegel gras tussen twee hagen in, waarop in mijn eentje voetballen al snel was gaan vervelen. Wie beweert dat een gezin een huis met een tuin behoeft, weet niet wat hij zegt. Zolang een kind niemand heeft om tegenop te krijsen valt het met dat ouderschap best mee.

Toen ik bij een vriendin inwoonde, zat ik altijd onder mijn nok.

Zolderling.

Vandaag leef ik in mijn bureau. Een tafel, een stoel, een fauteuil om in te lezen, een scherm waarachter een sukkelaar stukjes voor de krant pent, wat instrumenten. Ik kom weleens bij een bed of koelkast in de buurt, maar de woonkamer krijg ik amper beschreven. Het volstaat.

Binnen een dik jaar moeten we hier weg, en omdat wij pas als volwassenen kennis hebben gemaakt met de mierenhoop, beseffen we nu nog maar hoe nipt dat is om hier een plek te vinden waar het bloed nog wel uit het behang te schuren valt. Voor mijn part gingen we ergens aan het eind van de wereld wonen, in een veld of in een bos, waar het stil is en ik veel lawaai kan maken, maar ik probeer rekening te houden met haar van wie ik het aanhangsel ben, dus zoeken we hier.

En nu wil ik dood.

Vorig jaar heb ik in mijn eentje al onze spullen verhuisd, met gescheurde enkelligamenten bovendien, in tienduizend ritten van 40 kilometer. Wel, liever dat tot het eind van mijn dagen dan nog maanden vastgoedwebsites af te schuimen, met hun eindeloze reeksen vervalste foto’s, als door kleuters bijeengebroddelde omschrijvingen en obscene prijzen. Zelfs een kaartenhuis kost hier een fortuin. In onze straat stond een studio van 35 vierkante meter te koop voor 240.000 euro, en een week later was die veredelde bezemkast goddomme nog verkocht ook, vermoedelijk aan de rijkste zwerver ter wereld.

De tijden snellen ons tegemoet waarin een gewoon rijhuis in de stad opnieuw wordt bewoond door drie gezinnen, één per verdieping. Levens voorbijgedronken in kleine kamers. Dromend van een bijrol in een meesterwerk.