Je mag toch hopen dat een masterstudent in de talen geen Swift nodig heeft om geïnteresseerd te raken in Plath?

Frederik De Backer is columnist.

“Mensen, dit is een aula, geen kleutertuin! Wie wil keuvelen, kan dat na de les doen!” De stem op het bandje klinkt vertrouwd, alsof ze ons gisteren nog toeblafte. Het is professor Audra Bernard. Het bandje heb ik opgediept uit een doos vol vrijwel onaangeroerd gebleven syllabi waaronder ik de dictafoon, die ik destijds weleens gebruikte om een les op te nemen, had begraven, samen met iedere herinnering aan een vreselijk semester.

“Goed, Gert zingt dus ‘een feestje bouwen en je geld opdoen’ en refereert zo natuurlijk aan F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby, waarin Jay Gatsby zijn feestjes niet enkel bouwt ter compensatie van zijn armoedige jeugd, maar vooral om zijn verloren vlam Daisy te lokken. Het blijven nastreven van de onbereikbare geliefde is dan ook een steeds terugkerend thema in Verhulsts werk.”

Ik onderwerp me aan haar woorden omdat ik in de krant las dat de UGent een keuzevak gaat wijden aan de teksten van de kauwgomroze weduwe van het poplandschap Taylor Swift, die volgens ene professor Elly McCausland bol staan van de literaire thema’s en verwijzingen. Kul die me bekend voorkwam.

“Wanneer vervolgens het personage Samson, een pratende hond en dus zelf al een knipoog naar onder meer Aisopos, Willem die Madocke maecte en uiteraard Hergé, zingt: ‘’k Zou een kermis laten maken’ (maecte!), dan is dat een overduidelijke verwijzing naar de draaimolen in het slot van Salingers Catcher in the Rye. Het vervolg van de tekst, ‘en ik schreeuwde van de daken: kom maar allemaal met me spelen’, staat in dezen voor Holden Caulfields hervonden optimisme.”

In 2017 had de universiteit van Kopenhagen al het vak ‘Beyoncé, Gender and Race’ in haar curriculum. Aan die van Durham kun je je inschrijven voor ‘Harry Potter and The Age of Illusion’ en aan die van Virginia naast voor ‘Gaga for Gaga: Sex, Gender and Identity’ ook voor het vak ‘Game of Thrones’. McCausland staat met haar gezwam dus niet alleen. Haar vak is zelf een verwijzing.

“Het tweede couplet heft Gert aan met de woorden ‘een eiland voor jou alleen’, zodoende een triptiek van referenties ontvouwend, met name aan Robinson Crusoe, The Island of Doctor Moreau en, jazeker, Lord of The Flies.”

Ik studeerde talen omdat ik me wilde laven aan het strafste wat die ooit hadden voortgebracht, niet voor de exegese van een tienerdagboek. Ik wilde ontsnappen aan de gitzwarte schaduw van het betekenisloze, niet erin opgaan. Ik zocht meer diepgang dan ‘‘Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate / Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake / Shake it off, I shake it off’.

Zoals een kinesist in spe niet het hele oeuvre van Lisa Ann moet doorploegen voor hij het belang van een sterke onderrug inziet, mag je toch hopen dat een masterstudent in de talen geen Swift nodig heeft om geïnteresseerd te raken in Plath?

Het is een aula, geen kleutertuin.