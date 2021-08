Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Dat ik deze week meermaals aan de ­betreurde (pdw) moest denken, had alles te maken met het plotse overlijden van de Britse comedian Sean Lock.

‘Devastated’ was een paar uur trending op de Engelse sociale media: de man was qua humor een instituut over de plas.

Hij was de koning van de deadpan. Een soort van Philippe Geubels, maar dan veel absurder en in de overtreffende trap.

Met een als met een stoomstrijkijzer gestreken gezicht lanceerde hij vaak geniale grappen die er meermaals geweldig over waren, maar nog veel meer zijn publiek tot tranen toe aan het lachen brachten.

Hij was droger dan de droogste sherry.

Ik maak mij sterk dat de man bij ons totaal onbekend is, behalve bij het zootje licht pedante en zelfverklaarde verlichte geesten met een komieke hoek af die hem kennen van bijvoorbeeld 8 Out of 10 Cats, een hilarische panelshow van Channel 4. Waarvan vele stukken, tot kipkap versneden, gelukkig te bekijken zijn op You- en andere Tubes en Face- en andere ­boeken.

Ik ben, wat had u gedacht, statutair lid van deze club.

Engelse comedians zie je na het verdwijnen van Comedy Casino, geesteskind van bovengenoemde (pdw) waarin men die vuilbekkende types weleens op het meerwaardepubliek van Canvas losliet, bijna nooit meer in onze contreien.

Dit zou het begin kunnen zijn van een tirade over de tot moes platgetreden ­paden en humorloze teloorgang van onze audiovisuele media en vroeger was het beter en in mijn tijd en moet ik het zelf komen doen ofwa, maar daar hebt u geen boodschap aan en maar goed ook.

Er zijn trouwens genoeg goeie Vlaamse comedians, al hebben er een paar van de beste – Alex Agnew, Nigel Williams, Thomas Smith – ook Engelse roots: dat kan geen toeval zijn.

Je mag de dingen wel serieus nemen, maar jezelf niet: het zou in de Britse grondwet kunnen staan.

Het grote voordeel aan de – zo plotse en veel te vroege – dood van zo’n grote ­komiek is dat je je ondanks alles toch ongeveer het leplazarus lacht bij zijn heengaan.

Dat gebeurt door zijn werk gebiologeerd te herbekijken: kipkap die je plots, dankzij de algoritmes van bovengenoemde sociale media, ook van alle kanten aanvliegt.

Het is eens iets anders dan de zoveelste prutreclame voor vocht doorlatende sokken die mij tegenwoordig om de haverklap wordt aangeboden, waarschijnlijk omdat ik ooit zo’n paar – lang verhaal – wilde bestellen bij Bol.com.

Mensen aan het lachen brengen en daarvoor betaald worden: er bestaat niets mooiers.

Na je dood herinnerd worden met een lach op ieders gezicht: evenzeer.

Het is een eer die weinigen te beurt valt: wie na de dood van een politicus diens verzameld werk zou herbekijken op YouTube, zal dikwijls van een kale en deprimerende reis thuiskomen.

Velen nemen immers zichzelf serieus en de dingen niet.

Lachwekkend, maar niet om mee te ­lachen.