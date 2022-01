Je kunt wel degelijk ook verstandige voorspellingen doen over economie

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Het begin van elk jaar is het moment waarop economen zich wagen aan voorspellingen. Dat is een heel riskante onderneming, omdat de meeste voorspellingen niet uitkomen. In feite zijn economen niet beter in het voorspellen van de toekomstige economische evolutie dan de doorsnee niet-econoom.

Waarom blijven ze dat dan doen? Een oppervlakkig antwoord is dat ze erom worden gevraagd. Mensen willen graag weten wat de toekomst zal bieden en richten zich tot economen. Die weten hoe het economisch raderwerk in elkaar zit en zullen dus ook weten hoe dat raderwerk in de toekomst zal draaien. Hier zit de fout. Kennis van het ene (de huidige machinerie) leidt niet tot kennis van het andere (de toekomstige machinerie).

Het economisch raderwerk is onderhevig aan vele schokken. Dit leidt tot twee vormen van onzekerheid. De eerste is dat we niet weten welke schokken op ons afkomen. Komt er een nieuwe variant van het coronavirus die opnieuw roet in het eten gooit? Komt er een oorlog in Oekraïne die de economische heropleving een dreun toedient? Er zijn zovele onvoorspelbare toekomstige schokken dat elke voorspelling onderuitgehaald zal worden. Economen hebben evenmin als de man in de straat een glazen bol die hen toelaat te voorspellen welke nieuwe schok op ons afkomt.

Grote schokken

De tweede onzekerheid is mogelijk nog erger. Sommige schokken zijn zo groot dat ze het economisch raderwerk dooreenschudden en zelfs grondig kunnen veranderen. Neem de coronapandemie. Die schok was zo hevig dat economische aanvoerlijnen werden verstoord. Grondstoffen, chips en andere componenten konden plots niet meer geleverd worden. Havens werden gesloten. Fabrieken vielen stil en konden niet meer produceren. Die verstoringen van de aanbodzijde van de economie leidden met een zekere vertraging ook tot een opstoot van de inflatie. Iedereen dacht dat inflatie dood en begraven was. En die is plots opnieuw springlevend.

Grote schokken verstoren het economisch raderwerk. Vermits we niet weten welke grote schokken de volgende jaren zullen opduiken, weten we ook niet hoe het raderwerk er in de toekomst zal uitzien. Die radicale onzekerheid zou elke econoom de verleiding moeten ontnemen om voorspellingen te doen. Maar dat zal niet gebeuren. De verleiding om te voorspellen is te groot. Ze wordt aangemoedigd door de media, die de voorspeller in de belangstelling plaatsen en zo zijn ijdelheid strelen. Ja, die voorspellers zijn meestal mannen.

Als X, dan Y

Het is echter wel mogelijk om verstandige voorspellingen te doen. Die zijn altijd conditioneel: ze zeggen dat als X gebeurt, dan Y zal volgen. Zonder zich uit te spreken over de vraag of X wel zal optreden. Zulke voorspellingen hebben een dubbel voordeel. Ten eerste heeft de econoom wel enige expertise in het doen van conditionele voorspellingen. De economische analyse is niets anders dan antwoorden op vragen als: wat gebeurt er met Y als X verandert? Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de consumptieprijzen als de btw stijgt, of wat is het effect van een rentestijging op de investeringen en op de aandelenkoersen, of hoe zal de competitiviteit van het land evolueren als de lonen stijgen of als de arbeiders staken?

Een tweede voordeel van conditionele voorspellingen is dat ze de voorspeller indekken. Die kan nadien altijd claimen dat hij het bij het rechte eind had omdat X niet is gebeurd en Y zich dus ook niet kon realiseren.

Champagne

Ik maakte vorig jaar zo’n conditionele voorspelling voor deze krant. Mijn voorspelling was dat we een heel sterke heropleving zouden kennen in 2021 als de vaccinatiecampagne erin slaagde de corona-epidemie definitief te overwinnen. Die definitieve overwinning kwam er niet in 2021, ten gevolge van de opkomst van nieuwe coronavarianten. De heropleving was daarom iets minder sterk dan ik voorspelde. Toch was ze merkwaardig omdat de epidemie weliswaar niet volledig overwonnen was, maar dankzij vaccinaties als minder bedreigend werd ervaren. De groei van het bbp bedroeg 6 procent in 2021. Na de daling van iets meer dan 6 procent in 2020 kunnen we stellen dat op het einde van 2021 het Belgische bbp weer op het niveau lag van 2019, vlak voor de pandemie. Een opvallende ontwikkeling.

Ik zal mij dan maar opnieuw wagen aan een conditionele voorspelling. Als we de epidemie onder controle krijgen en langzaam laten uitdoven, zal de heropleving zich voortzetten en zal de inflatie in de loop van 2022 weer gaan dalen. Dat laatste wordt mogelijk omdat het uitdoven van de epidemie de toeleveringsproblemen zal afzwakken en ook omdat de centrale banken klaarstaan om de inflatie te bestrijden mocht die blijven voortwoekeren. Voilà. Champagne, en de afrekening komt begin volgend jaar.