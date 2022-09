Je kunt veel zeggen van de tijd waarin we leven, maar van saaiheid kun je hem niet betichten

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders

Ik krijg spammail waarin staat: ‘I am a good lady. I will give you precisely what you need’. Er staan gestifte lippen bij en een smiley die met een vette knipoog zijn tong uitsteekt. In de krant lees je ook eigenaardige dingen. ‘De overheid zou marihuana of coke kunnen beheren en verkopen’, oppert een collega. ‘Dan hoeven verslaafden niet op zoek te gaan naar drugs bij louche mensen.’

Daar zit iets in, maar ik vind het een vreemde veronderstelling dat de overheid niet louche zou kunnen zijn. Ik lees dat Gorbatsjov is gestorven en ook de professor die alles wist over George Orwell. Lang geleden interviewde ik hem in Londen. Hij zei triomfantelijk: “Six bypasses!”, omdat hij zopas een operatie aan het hart had overleefd met zes overbruggingen. De professor genas en is uiteindelijk bijna 96 geworden. “Ze vinden ze toch allemaal”, zegt mijn moeder. “De ene al wat vroeger dan de andere.”

Dat vind ik een mooi beeld: het leven als ‘verstoppertje’. Pietje de dood telt tot honderd, draait zich om en roept enthousiast: “Wie niet weg is, is gezien!”

Intussen draait de wereld voort, met harten die kloppen in spinnen en mensen. Ergens las ik de heerlijke zin: misschien dromen wielwebspinnen in trillingen.

In mijn straat zie je steeds vaker auto’s met hun kofferbak open. Zo staan ze daar urenlang, naakt en kwetsbaar. Ik spotte al een Audi, een Volvo, een Fiat en een Kia Picanto. Het raadsel van de open kofferbakken spreekt tot mijn verbeelding. Ik googel het verschijnsel en kom uit bij een nieuws­bericht uit Californië. Daar zijn zoveel auto-inbraken dat automobilisten er hun kofferbak gewoon laten openstaan.

In mijn straat worden voorlopig zelden autoruiten ingeslagen. Waarom staan die koffers dan toch open? Heeft het met drugs te maken, of is het misschien een signaal van het ene eenzame hart aan het andere? Volgens een vriend die thuis is in die dingen, is het gewoon een lepe truc om geen parkeergeld te moeten betalen. Dat vind ik minder opwindend. Parkeergeld is saai – en saai is het ergste.

Je kunt veel zeggen van de tijd waarin we leven, maar van saaiheid kun je hem niet betichten. Er staat geen rem op de inflatie en we weten niet hoelang het gas of de lamp nog zullen blijven branden. Ik denk aan de ontberingen die er onvermijdelijk lijken aan te komen. Misschien verdwijnen er ook wel onprettige dingen, troost ik mijzelf, zoals #firstworldproblems en influencers. Misschien verlangen mensen straks weer naar broeken zonder gaten. Misschien praten ze met elkaar, in plaats van op straat met een koptelefoon rond te lopen.

Met de professor die alles wist over George Orwell heb ik altijd contact gehouden. “Very best wishes in this troubled world”, besloot hij zijn laatste mail aan mij. In de straat staat een Mazda 2 met de kofferbak open.