Big Oil Joe

Wie de president van de VS tot nog toe als baken heeft gezien in en voor een losgeslagen wereld, komt van een koude kermis thuis. Niet de vorige slash toekomstige president-psychopaat Donald Trump gaat naar olie boren in Alaska, maar Joe – “No more drillings!” – Biden. Je kunt hoog­bejaarden hun vergeet­achtigheid niet kwalijk nemen, maar dat de zoveelste stap achter­waarts in het klimaat­verhaal wordt gezet door de man die, ondanks zijn hoge leeftijd, de hoop belichaamde van en voor de (westerse) wereld, geeft zuurstof. Niet aan de aarde die ernaar snakt, maar aan het cynisme dat haar ondergraaft.

Dirk Ooms, Oostende

Emo-eten

Voedingscoach Trees Peersman gaf in een interview (11/3) inzicht in en tips over emo-eten. Haar uitleg en advies zijn ongetwijfeld grondig onder­bouwd. Toch is het interview onvolledig. De oorzaken en oplossingen (en dus ook de verant­woordelijkheid) liggen blijkbaar volledig bij jezelf.

“Stel je de vraag waarom je zonder nadenken naar lekkers grijpt”, adviseert Peersman. Een belangrijk deel van het antwoord is: omdat mijn reptielen­brein het moet opnemen tegen de miljardenindustrie van voedingsproducenten die ons eten vol goedkope suiker stoppen. Omdat ik overal en altijd gebombar­deerd word met verleide­lijke reclame. Omdat on­gezonde rommel in de winkel op uitgekiende plaatsen ligt. En omdat beleidsmakers dit te traag aan­pakken. Het is onbe­­grijpe­lijk dat politici zo weinig bezig zijn met gezonde voeding en voedsel­omgevingen.

Eén ding is wel zeker: louter met wilskracht en courgette­spaghetti gaat de 21ste-eeuwse mens het emo-­eten niet kunnen laten. Hoog tijd om een preventieve gezondheids­zorg te verkiezen boven een curatieve, hoog tijd om publieke gezondheid te verkiezen boven private miljardenwinst.

Bouke Billiet, Gent