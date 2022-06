Je kent nauwelijks een woordje Frans, maar je moet het wel al kunnen verstaan én spreken én schrijven

Oud-collega’s Frans

Een vijftal jaar geleden kom ik, al een jaar of acht met pensioen, op mijn oude school en word daar bijna overvallen door mijn veel jongere oud-collega’s Frans: ‘Luc, wil je nu wat weten? De pedagogische begeleiding heeft nieuwe instructies in verband met de puntenverdeling opgelegd. Ook in het eerste jaar wordt het 20 procent voor kennis en 80 procent voor vaardigheden!’

Ze hebben dat gelukkig deels genegeerd.

Stel je voor: je kent nauwelijks een woordje Frans, bijna geen spraakkunst (mag allemaal niet meer getest en zeker niet meer gedrild worden!), maar je moet wel al Frans kunnen verstaan én spreken én schrijven. Ongelooflijk, maar wel waar! Hoe zou het toch komen dat de resultaten van de leerlingen op alle punten achteruitgaan?

Uit compassie met de begeleiding verzwijg ik hier liever de naam van de school en de provincie.

Luc Martens, Mechelen

Kim Phuc Phan Thi

Het aangrijpende verhaal van Kim Phuc Phan Thi als het zogenaamde ‘napalmmeisje’ geeft een beeld van de gruwel van een oorlog die lichtzinnig was begonnen binnen de rivaliteiten van imperiale mogendheden. President Kennedy had zonder veel nadenken de dominotheorie gevolgd van zijn voorgangers, de presidenten Truman en Eisenhower. Een succes in Vietnam kon voor hem ook een opsteker betekenen na de vernederende mislukking van de invasie van Cuba, oordeelden zijn raadgevers.

Het is vreemd genoeg dikwijls moeilijk te geloven in de aanleiding van een oorlog. De Frans-Duitse oorlog van 1871 begon om een zeer futiele reden en voedde een decennialange haat tussen beide landen. Voor de oorlog in Oekraïne geeft Svetlana Alexijevitsj, winnaar van de Nobelprijs literatuur, een hint. Na de publicatie van haar boek Het einde van de rode mens vertelde zij in een interview met Le Monde, dat het einde van het tsarenrijk en het einde van de Sovjet-Unie in drie dagen gebeurde. De omslag gebeurde nu door Gorbatsjov en een dun laagje intellectuelen. Tachtig procent ontwaakte in een nieuw land zonder te weten hoe verder te moeten leven. Er was een golf van zelfmoorden, een grote nostalgie naar vroeger en een haat voor ‘les merdocrates libéraux’.

Het zal niet volstaan om Poetin weg te werken, want Poetin is slechts een weerspiegeling van het Russische volk, dat zich na 1991 te dikwijls vernederd voelde door het Westen en agressief is geworden. De Vlaamse volkswijsheid zegt: te laat de put gevuld als het kalf verdronken is.

Roger Vyverman, Ninove