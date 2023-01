Je kan veel zeggen van die Piqué, maar bij de pakken blijven zitten doet de man niet

Mark Coenen is columnist.

“Shakira noemt zichzelf een Ferrari? ’t Zal nog niet zijn! Laag bij de grond en ge geraakt er niet in of uit. Nee, dan liever zo’n vrolijk toeterende Twingo die bij de minste wind al op zijn rug ligt.” Je kan veel zeggen van Gerard Piqué, maar je mag hem niet kwaad maken, want dan is hij niet te houden. En ad rem is hij ook.

Het lied waarin de zangeres de maat neemt van haar ontrouwe toenmalige echtgenoot voert moeiteloos alle hitlijsten ter wereld aan, maar Gerald laat het niet aan zijn hart komen. Als hij dat heeft. Zijn affaire met een 23-jarige studente kwam uit toen de deerne waarvan sprake per ongeluk bevallig door het beeld liep bij een Zoom-gesprek in de echtelijke woonst die Shak op dat moment nog deelde met Ger. Ze was er kapot van.

“Maar het is een studente!”, riep Gerard, met de beelden geconfronteerd, gebelgd uit. “Wil ik eindelijk iets bijleren, is het wéér niet goed!” Waarop hij zich prompt een Casio-horloge aanschafte, want daarmee had zijn ex hem ook al vergeleken in haar succesvolle mislukterelatiehit. Dat deed hij ook uit dankbaarheid, omdat het merk zijn nieuwe voetbalonderneming, de King’s League, na het horen van het lied ruimhartig wilde sponsoren.

Je kan veel zeggen van die Piqué, maar bij de pakken blijven zitten deed de man niet. Hij huurde - to add insult to injury - de volgende dag ook nog een Twingo om mee naar zijn werk te karren. Game, set, match, denk je dan, maar een getergde vrouw die daarenboven kan zingen mag men nooit als definitief verslagen beschouwen. Een getergde vrouw die niét kan zingen trouwens ook niet.

Nee, daar gaan we nog veel plezier aan hebben, aan die twee.

De scheiding is naar verluidt verder te wijten aan de monotonie van een lange relatie: blijkbaar zijn ook mensen met een droomleven en alle mogelijkheden die daarbij horen daar gevoelig aan. Terecht, trouwens.

Een Australische comédienne van wie de naam me even ontsnapt, vergeleek een lange relatie met de aanschaf van een zwembad. “‘Heerlijk, je zit er zeker elke dag in?’, vragen jaloerse vrienden die er nog geen hebben. Maar na een paar hete zomers zeg je tegen je partner: ‘Ik blijf liggen, ga jij er maar alleen in.’”

Op het einde gaat het alleen maar over onderhoud, iets wat ook door iemand anders gedaan kan worden, maar dat kost je dan wel iets. Je relatie, bijvoorbeeld.

Piqué maakte van een lied vol kwaad verdriet een marketingstunt: zijn nieuwe onderneming, een minivoetbalcompetitie met showbizzingrediënten, kon zich geen betere start dromen.