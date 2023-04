‘Je kan toch niet verwachten dat alle singles in studio’s gaan wonen en dat enkel koppels recht hebben op een tuin?’

Beginnen met achterstand

Ik start aan het begin van de maand al met ‘achterstand’ op koppels. Niet alleen hebben zij vaak twee inkomens, ook worden zij hierop minder belast dan alleenstaanden. Mijn provinciebelasting is per huishouden te betalen. Zo betaal ik jaarlijks 43 euro, terwijl mijn getrouwde buren elk 21,50 euro afgeven. De huur, abonnementen zoals Netflix, boodschappen (ik kan geen halve krop sla kopen), ... Alles is door één loon te betalen: het mijne. Een weekendje op hotel logeren? Onbetaalbaar alleen. Ik voel mij armer dan samenwonende leeftijdsgenoten terwijl ik óók elke dag hard ga werken voor mijn centen.

Marthe (26) uit Antwerpen

Luister naar Duidelijk: ‘Vooral de kinderloze alleenwoner wordt gediscrimineerd’

Geen promoties in supermarkt

Los van het feit dat je als single bijna als ‘mindervalide’ wordt beschouwd door mensen rondom jou, merk je het vooral financieel. Heel wat kosten die je anders zou kunnen delen met je partner moet je in je eentje betalen: vaste kosten zoals je energiefactuur, internetfactuur en lening, maar ook onverwachte kosten zoals de aankoop van een auto. Om in de supermarkt van promoties te genieten moet je grotere hoeveelheden kopen, die je voor de uiterste houdbaarheidsdatum in je eentje op moet krijgen. Om nog maar te zwijgen van het groter aandeel aan belastingen die je betaalt. Je zou kunnen zeggen dat dat jammer is en dat singles maar niet single moeten zijn. Maar probeer dat eens in 2023 ...

Jade (28) uit Kortrijk



Ook enorme voordelen

Het verschil zit vandaag grotendeels in de algemene kosten zoals huur, verzekeringen, elektriciteit, tv en internet, ... Maar is dat stiefmoederlijk behandelen? Het zou onlogisch en oneerlijk zijn dat we als alleenstaanden minder zouden moeten betalen dan koppels. Kost winkelen meer? Niet echt, dat lijkt alleen maar zo. Ik heb een diepvriezer. Men verbiedt alleenstaanden ook niet om op vakantie te vertrekken, uit eten te gaan, een bioscoop te bezoeken, ... Alleen zijn heeft absoluut nadelen maar ook enorme voordelen, waar mensen met een negatieve instelling te weinig bij stilstaan. Dit is geen pleidooi voor het alleen zijn. “Happiness only real when shared”: dat is een waarheid als een koe.

Marc (47) uit Leopoldsburg

Supplement op reis

Als ik alleen op reis wil gaan, moet ik altijd een supplement betalen. Hotels zijn niet voorzien op kamers voor singles. Supermarkten verkopen bijna alles in grote verpakkingen, wat zorgt voor een duurdere rekening aan de kassa. De regering komt ook nooit met belastingvoordelen voor singles.

Tinne (40) uit Bornem

Geen tijdskrediet voor kinderen

Ik ben alleenstaande en heb geen financiële problemen, maar dat heeft veel te maken met mijn levensstijl. Ik hecht niet aan luxe, heb geen dure hobby’s en ga nooit op restaurant omdat die zaken mij niet interesseren. Belgische singles ondervinden de hoogste belastingdruk ter wereld, terwijl ze een hoger armoederisico lopen dan de rest van de bevolking. Dit is gewoon een schande en niet uit te leggen. Een belangrijk verschil vind ik het tijdskrediet: mensen met kinderen kunnen vier maanden ouderschapsverlof per kind opnemen en 48 maanden tijdskrediet voor ‘zorg voor een kind’. Ze krijgen hiervoor een premie en deze periode wordt voor de pensioenberekening gelijkgesteld met een gewerkte periode. Alleenstaanden zonder kinderen hebben die mogelijkheid niet, terwijl je in een loopbaan van 45 jaar toch ook eens een pauze kan gebruiken. We kunnen natuurlijk minder gaan werken (ik heb een viervijfde arbeidscontract) maar daarvoor krijgen we geen premie van de RVA en het wordt niet meegeteld voor de berekening van het pensioen.

Brigitte (52) uit Lichtaart

Sociale contacten maken

Nieuwe, blijvende contacten maken verloopt zeer stroef, vooral als alleenstaande ouder ten opzichte van koppels. Het is alsof je een bedreiging vormt. Hierdoor worden vaak de kinderen subtiel buitengesloten door bijvoorbeeld geen uitnodigingen voor feestjes en dergelijke ter krijgen.

Ella (48) uit Boutersem

Huisvesting

Ik kom absoluut niks tekort. Ik ben ‘welgeboren’ en heb een goed inkomen. Maar in het algemeen is de basistekortkoming van singles huisvesting. Dit is een vaste kost die je niet in twee kan delen, je kan geen half salon hebben of een halve keuken, of je woning half verlichten en verwarmen. Nu goed, je kan als single iets kleiner wonen, maar je kan toch niet verwachten dat alle singles in studio’s gaan wonen en dat enkel koppels recht hebben op een tuin?

Jan (46) uit Elsene

Discriminatie op huurmarkt

Ik probeerde een bescheiden appartement te kopen, maar banken weigerden mij een lening omdat ik 41 en alleenstaand ben en mijn familie mij niet kon helpen. Op de huurmarkt voel ik dezelfde discriminatie. Ik ga van job veranderen, zodat ik meer kan verdienen.

Carolien (41) uit Gooik

Genoodzaakt om extra te werken

Ik ben een gegeerd profiel op de arbeidsmarkt met een loon tussen 3.500 en 4.000 euro bruto. Geen slecht loon, maar als ik mijzelf extra zaken wil veroorloven bovenop de basiszaken ben ik genoodzaakt om extra te werken (flexijob, zelfstandige in bijberoep). Op deze manier ben ik er in geslaagd een appartement te kopen en nadien te renoveren. Het is dan echt haatdragend om te merken dat mijn stad haar budget wil zuiveren door de roerende voorheffing van mijn eigendom te verhogen, dat de federale regering sociale uitkeringen en pensioenen blijft verhogen zonder dat deze mensen er ooit iets aan hebben bijgedragen, dat mensen die bewust kiezen voor kinderen zagen dat opvang te duur is dat de kinderloze mensen dus nog eens extra uitgezogen mogen worden. In dit land verheerlijkt de overheid mensen die zich wentelen in slachtofferschap te veel. Ik dacht dat ik dit nooit van mijn leven ging doen maar volgende verkiezingen stem ik op Vlaams Belang. Ik walg van de huidige generatie politici dat ze mij zover gedreven hebben.

Emmanuel (34) uit Gent

Lege rekening

Ik ben alleenstaand met drie kinderen in co-ouderschap, werk zelfstandig als dierenarts en heb een eigen huis. Hoeveel ik ook werk of verdien, op het einde van de rit eindig ik steeds met een lege rekening. Er gaat heel veel geld naar belastingen, maar omdat ik er qua inkomen alleen voor sta gaat er ook veel geld naar verzekeringen zoals het gewaarborgd inkomen. Want als ik ziek val, is er niets om op terug te vallen. Ik werkte twee jaar wat bij, maar werd daar nog veel meer op belast. Daar ben ik nu mee gestopt, want het rendeerde niet.

Kim (38) uit Torhout