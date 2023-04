Je kan niet continu lopen klagen over ‘cancel culture’, om dan zelf de strijd aan te gaan bij elke mening die je niet aanstaat

Mijn geliefde thuisstad Brugge kwam de afgelopen dagen in het nieuws. Helaas om de verkeerde redenen. Redenen die mij kwaad maken als schepen en mij droef stemmen als Bruggeling. Ik geloof dan ook niet in de aloude wijsheid dat slechte reclame ook reclame is.

Brugge wil voor de tweede keer in zijn geschiedenis de titel van Europese Culturele Hoofdstad in de wacht slepen. Hiervoor moeten we met zijn allen aan de slag om een zo goed mogelijke kandidatuur in te dienen.

Maar het is, jammer genoeg, niet daarom dat Brugge over de tongen gaat.

Waar het dan wel over gaat? Om dit traject te begeleiden heeft de stad een trajectcoördinator aangesteld die de leiding moet nemen in een lang en complex proces dat moet leiden tot een gedragen en sterk verhaal. Het is te zeggen: het college van burgemeester en schepenen heeft het advies en de voordracht van een onafhankelijke jury gevolgd. Mevrouw Dalilla Hermans kwam als meest geschikt naar voren tijdens de selectie.

Ik ken mevrouw Hermans niet persoonlijk. Wel las ik eerder enkele uitspraken van haar, onder meer over de rol van de blanken in de geschiedenis. Onverstandige én historisch onjuiste uitspraken waar ik het fundamenteel mee oneens ben. Maar is dat niet juist het mooie aan onze democratie? Is dat niet het fundamentele aan onze vrijheid van meningsuiting: dat we het grondig met elkaar oneens kunnen zijn en daarover het gesprek kunnen aangaan, onderbouwd met argumenten?

Twitter-rel

Voor sommige politici is dat evenwel geen optie. Zij die willen scoren bij de achterban hebben geen belang bij een dialoog. Nee, liever een zoveelste Twitter-rel oppoken (woke, weet u wel) en garen spinnen bij een opgepompt conflict.

Ik zie collega’s uit de Brugse gemeenteraad daar volop in meegaan en nietsontziend het conflict opzoeken. Ze halen daarbij ongemeen hard uit. De zelfverklaarde tegenstanders van de cancelcultuur roepen nu zelf om ter hardst om iemand finaal kalt te stellen.

Het hele antiwokekamp is in dit soort gevallen ronduit hypocriet: je kan niet continu lopen klagen over ‘cancel culture’, om dan meteen zelf de strijd aan te gaan tegen eenieder die een mening verkondigt die je niet aanstaat.

En dat is exact wat hier gebeurt.

Dat hun eigen stad daarbij door het slijk wordt gehaald? Dat ze daarmee het imago van Brugge als warme en gezellige cultuurstad op het spel zetten? Hoogstens collateral damage. Zolang het maar clicks en likes oplevert.

Ik vind het - en ik wik mijn woorden - schandalig en onaanvaardbaar. Een stad bewust misbruiken vanuit een onweerstaanbare drang om een punt te maken en daarbij gans Brugge midscheeps treffen: het is niet mijn idee van lokale politiek. Wie het schoentje past trekke het aan, maar ik roep op ermee te stoppen. Laat mevrouw Hermans doen waarvoor ze is aangesteld, samen met zovele Bruggelingen, verenigingen en het middenveld.

En reken haar daarop af. Niet op domme uitspraken uit het verleden die helemaal niks met de schoonste stad van Vlaanderen en daarbuiten te maken hebben.