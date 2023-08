Je kan het buitenstaanders niet kwalijk nemen dat ze niets met de Vlaamse beweging te maken willen hebben

Freek Niesten is districtsraadslid voor N-VA in het District Antwerpen.

De Vlaamse beweging is een huis met vele kamers, of zo scanderen Vlaamsgezinden de alombekende leuze jolig. Of dat anno 2023 nog het geval is, daar wordt wel ‘ns aan getwijfeld. Correcter is dat de rechterkant van dat huis nog de nodige inwoners telt, maar de linkerkant grotendeels in verval is.

Dat valt een tikje te nuanceren – wie er oog voor heeft, kan zowat dagelijks mensen ter linkerzijde tegenkomen die Vlaanderen, het Nederlands en onze lokale cultuur een warm hart toedragen. De voorgevel van dat deel doet vermoeden dat het grotendeels onbewoond is, maar in de realiteit leiden de lieden die er wonen er een discreet en haast onopvallend leven. Toch dragen zij dagelijks bij aan de rijkdom van onze turf.

Dat verdient enige dankbaarheid, maar wordt doorgaans overschaduwd door de aanwezigheid van de rechterflank. Die leven er immers op gespannen voet met elkaar. Tussen centrumrechts en extreemrechts gaapt een diepe kloof. De deuren worden met de nodige zorg verzegeld met haast ondoordringbare sloten. Het zorgt voor een vreemd spanningsveld, want au fond lijken deze mensen hetzelfde doel te delen: ze stellen het Nederlands voorop, voelen een diepe genegenheid voor tradities en stellen zich dezelfde vragen bij de huidige (Belgische) staatsstructuur. Kortom, een ogenschijnlijk perfect huwelijk.

Broedertwist

De andere bewoners en buren worden regelmatig ’s nachts gewekt door knallende ruzies. Schreeuwlelijkerds maken het er bont en gooien naast bloemen ook met vazen. Je kan het ze moeilijk kwalijk nemen, die buitenstaanders, dat ze er zo weinig mogelijk mee te maken willen hebben. Iedereen heeft immers recht op een gezellige buurt die ook hen omarmt, maar al te vaak zijn ze kop van jut. De bewoners van de rechterzijde blijven zich naarstig de vraag stellen waarom hun buren hen niet omarmen. Sterker: de mensen die aan de overkant van de gang leven doen dat zelfs niet. Meer en meer verdwijnen ze in hun veilige cocon van een meticuleus in stand gehouden wereld waar alles blijft zoals het was. Vertrouwd en voorspelbaar.

“Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande”. Met die befaamde uitspraak schermen de meest rechtswonende luitjes te pas en te onpas. Zij prediken hun openheid voor hun ganggenoten, achterbaks de hand reikend. Het zijn de anderen die ons huis niet willen uitbreiden en opknappen, zo luidt het verdict. En die manifeste onwil zou enkel aan hen toe te schrijven zijn, uiteraard, want wij prediken samenwerking.

Vorig weekend vond de Pride in Antwerpen plaats. De N-VA lanceerde een ludieke actie die de extreemrechtse zijde ziedend maakte. Condooms uitdelen met het opschrift “In het hol van de leeuw” was ettelijke bruggen te ver. De superlatieven lieten niet op zich wachten: het was het spiksplinterschone blazoen van Vlaanderen en de beweging besmeuren.

De aanwezigheid op de Pride zelf was bijna een vorm van volksverraad. Homofobe, transfobe, racistische en andere denigrerende reacties werden door diverse mandatarissen de wereld ingestuurd. Een perfecte kopie van hetgeen het jaar ervoor ook al gebeurde, toen ze het aandurfden om een leeuwtje in regenboogkleuren op shirts te laten drukken. Waar haalden ze het lef vandaan?

Brede waaier

De Vlaamse beweging is mateloos verdeeld. Toch lijkt het voor de naaste bewoners dat die diversiteit er niet is. Misschien wel het gevolg van een tekort aan expliciete weerstand tegenover dubieuze overtuigingen die er vanuit het huis worden gescandeerd. De teneur is duidelijk: conformeer je aan onze manier van naar de wereld kijken, of je zet er geen voet binnen. Nochtans zal een gezamenlijk doel nooit bereikt worden zonder een brede waaier van mensen aan te spreken. Dat zit er niet aan te komen wanneer iedereen die ook maar enigszins links, deel uitmaakt van de culturele sector, zich herkent in de LGBTQI+-gemeenschap of een niet-Belgische achtergrond heeft consequent gekleineerd en zelfs gediscrimineerd worden.

Er is een belangrijke rol weggelegd aan gemodereerde Vlaamsgezinden die zich met enig pragmatisme en een vleugje zelfspot boven de verschillen kunnen zetten. Alleen zo kan het veelal verloederde huis opnieuw een baken van volksverheffing, solidariteit en inclusie worden. Wat duidelijk is, is dat dat niet zal gebeuren zonder de rest van de straat in de armen te sluiten.