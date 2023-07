Je herkent de Vlaming hier aan het feit dat hij schrikt als je hem begroet

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Wij waren een poos geleden nog eens in de beschaving, waar ik een afspraak had met mijn hoofdgeneesheer. Luc is mijn oude huis­arts en een goede vriend, die na zijn afscheid van de somatische geneeskunde gespecialiseerd is geraakt in de ziel. Hij is fantastisch. Hij is zacht en hij loopt over van liefde, en hij wijst met een speelse vinger de dingen aan die het waard zijn om bij stil te staan. Ik zou iedereen zo’n Luc aanbevelen. Als mijn vrouw en ik iemand ontmoeten die voelbaar met zichzelf worstelt, zeggen wij tegen elkaar: die heeft nog geen Luc.

De afspraak was vlak na het ochtendlijke spits­uur, en zo kwam ik voor het eerst in lange tijd nog eens met de fiets in het ronkende stadsverkeer terecht. Goeie God, was me dat schrikken. Ik rijd met een ouwelijke, niet-­versterkte dames­fiets en ook mijn fiets­benen zijn van vroeger, ik ben werkelijk de ­janlul van de moderne stads­mobiliteit. Nog niet zo lang geleden was het fiets­pad een beetje een veilige haven: het enige waarvoor je moest opletten, waren afdraaiende auto’s en nu en dan een minderbegaafde pizza­boy. Laat die dwaze chauffeurs maar razen, dacht je, wij komen er ook wel.

Nu hebben ook hier de agressie en de hanigheid het overgenomen. Je voelt dat direct: dit zijn de opgefokte chauffeurs die hun auto hebben geruild voor een speed­pedelec of een turbo­step, en die nu de boel komen verzieken op het fiets­pad. Ze hebben hun oorlogsgebied gewoon uitgebreid. Er zijn de bakfiets­ouders, die hun lading aan de schoolpoort hebben gekieperd en die vervolgens als bullebakken naar hun coworking­space vlammen: er wordt ingehaald, voorgestoken, gesakkerd en gedreigd. Om de hoek wachten Boris ­Burn-­out en Karel ­Kanker, want er is geen leven dat dit soort overspanning verdraagt.

In de Oostkantons zie ik exact diezelfde types op dure carbon­frames over de Vennbahn scheren, in pakjes van Molteni en net zo afgejaagd en onvriendelijk als in de stad. Je herkent de Vlaming hier aan het feit dat hij schrikt als je hem begroet. En aan het feit dat ze op hun horloge staan te kijken als boer Huppertz met zijn koeien de weg over moet – ze zien de seconden van hun Strava-­gemiddeldes weg­smelten. Wat is er toch in die mensen geslopen? Ze lijken hun menselijkheid te zijn verloren – alles wat belangrijk is, zijn ze kwijt.

De dag na mijn bewogen fiets­rit wandelde ik met Boef over een van de smalle paadjes in een Antwerps fort. Al enkele minuten werd ik op de voet gevolgd door een jonge vrouw met haar hond, een beagle. In een bocht, waar het pad wat verbreedde, riep ze me toe: of ik haar even wilde laten voorbij­steken, want ze was gehaast, ze moest nog naar de yoga.

Dat is echt gebeurd, en ik ben er zeker van dat sommige mensen de complete krankzinnigheid van zo’n tafereel niet meer inzien.