Je hebt geen zin om over politiek te schrijven, je wil geen drie keer per week kwaad zijn

Frederik De Backer is columnist.

Terwijl Liz Truss zich in Downing Street 10 onder een bureau verstopt, staar je naar de zorgelijk kijkende gezichten van Sihame El Kaouakibi, Jo De Poorter en een dokter die uitlegt waarom je maar niet afvalt en zeven simpele aanpassingen deelt die wél werken. Ergens aan de rand van het browservenster liegt Dennis Black Magic dat vrouwen ooit letterlijk in de rij stonden tot hij tijd had om seks te hebben. Tuurlijk, Dennis. Met jou ook. Als je het raam openzet, kan je nog net zien hoe ze aan het eind van de straat uitglijden over elkaars enthousiasme.

Je hebt geen zin om over politiek te schrijven, ook al houdt de Truss-saga je al wekenlang aan de YouTube-kanalen van Britse radiozenders gekluisterd. De hybris waarmee dat mens haar eigen politieke doodvonnis heeft getekend, met zwierige letters in alle kleuren van de regenboog, is wonderschoon. Titanic en Hindenburg verenigd in één boze stiefmoeder. Je warmt je al dagen aan de vuurzee.

Maar je wil geen drie keer per week kwaad zijn. Mensen zijn niet meer te overtuigen, niet sinds iedereen in zijn eigen echokamer leeft. Je probeert het nog af en toe, omdat het je verdomde plicht is te strijden voor de goede zaak, maar de enigen die luisteren waren het altijd al eens.

En dus staar je door het raam in de hoop er een rij aan te treffen. Tijd genoeg, inspiratie iets minder. Maar je ziet niets of niemand. Druppels op een bakfietszadel tegen de muur aan de overkant. Het geluid van een tram in de verte.

Wat is dat met die prinses Elisabeth dat ze zo vaak in de gazet staat? Gaan ze dat kind uithuwelijken? Is er een reden waarom we haar twee, drie keer per week in de neus moeten kijken? Je vond Jo De Poorter leuker toen hij nog datingprogramma’s presenteerde.

Een bad ontspant minder sinds je er geen water meer in durft te laten lopen. Is het dysthymie of gewoon oktober? En komt er ooit een eind aan De Kapellekensbaan?

Dan toch maar schrijven over El Kaouakibi? Misschien heeft ze helemaal niets misdaan. Wie weet was het allemaal één groot misverstand. Dat moet toch ooit eens voorvallen?

Een jonge postbode geeft een hele uitleg voor het pakje van de buren dat hij je overhandigt. Te onervaren voor stilte en een doffe blik. Je zet het in de hal, naast wat troep waarvoor je het in de negen maanden dat je hier woont nog niet hebt kunnen opbrengen een plekje te zoeken. Weer naar boven, naar Jo en Dennis en de dokter.

Schrijf gewoon iets over André Hazes, zoon van André Hazes. Doe eens lekker schamper om te maskeren dat je niets te zeggen hebt. Maar doe het met dure woorden en culturele referenties, laat de zinnen met hun konten schudden op een niet onaardig ritme. Weet de wereld veel. Volgende keer beter.

Oktober is nog niet om.