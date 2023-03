Jaouad Alloul over de afgelaste queer iftar: ‘De doelgroep is belangrijker dan een event’

Jaouad Alloul is theatermaker, muzikant en auteur.

Sinds eergisteren staat heel Vlaanderen weer op zijn kop. De ­reden? Tromgeroffel… Een verhitte situatie in – verrassing! – Borgerhout. Met getrokken zwaarden spreekt de ene na de andere politicus zich erover uit hoe het niet kan en mag dat een event wordt ­geannuleerd wegens bedreigingen. Er moet met man en macht worden gereageerd.

Voor de mensen die niet weten waar het over gaat: De Roma en Merhaba zouden op 31 maart een queer iftar organiseren. Een iftar zoals een andere: het breken van de vasten, maar dan met de focus op moslims die lgbtq+ zijn.

Vorig weekend al contacteerde Merhaba me met de boodschap dat zij vanwege de veiligheid van de doelgroep de queer iftar ­liever afgelasten omdat ze te veel negatieve reacties vanuit de buurt krijgen.

Een beslissing die ik begrijp en steun. Bij de première van mijn ­monoloog De meisje kwamen er ook ontzettend veel negatieve reacties. Ik kan je verzekeren dat je die echt niet wilt. In tegenstelling tot mezelf hebben velen uit de doelgroep van Merhaba zich nog niet geout en zijn ze dus per definitie kwetsbaar. Voor Merhaba is de doelgroep nu eenmaal belangrijker dan het event.

Wetende dat ik zelf al zeventien jaar uit de kast ben, kwetst het me diep dat we nog steeds op dit punt staan. Waarom kunnen geloof en homoseksualiteit niet samengaan? Waarom kunnen we aan het begin van de ramadan niet voluit kiezen voor liefde en aanvaarding? Een maand lang zich de zogenaamde geneugten van het leven ontzeggen om zo meer Gods liefde te voelen.

Het is erg makkelijk om degenen achter de dreigementen aan de­ ­organisatoren van de queer iftar weg te zetten als ­‘crapuul’, als mensen die ‘onze westerse waarden’ niet willen naleven. Borgerhout is altijd al een gevoelige plek geweest. Daarbij helpt het ook niet als je jeugd- en straathoekwerkers van de vele pleintjes weghaalt, zeker niet als je culturen wilt samenbrengen.

een ideaal, niet het ideaal

Dat net nu politici ten aanval ­trekken nadat ze hun steun aan het middenveld hebben opgezegd is een regelrechte schande en bewijst alweer dat politici vandaag de dag enkel op zoek zijn naar meer likes, stemmen en populariteit.

De gevoeligheden rond een queer iftar vragen nu eenmaal om uitgebreide dialoog met de moslimgemeenschap zelf. Politici doen niets liever dan ‘onze westerse waarden’ door onze strot te blijven duwen, maar ze verliezen uit het oog dat het Westen niet het ideaal vertegenwoordigt op het vlak van emancipatie. Jazeker, het is een ideaal, maar niet het ideaal. Al zeker niet voor een gemeenschap die nog steeds dagelijks het geloof praktiseert, ­zowel individueel als in groep. Laat die fixatie op ‘onze westerse waarden’ nu net de reden zijn waarom het gesprek heel langzaam gaat.

We zitten met verschillende ­versnellingen in onze samenleving, zelfs bij ons in het Westen. Ook de emancipatie van de lgbtq+-gemeenschap hield geen gelijke tred met de rest van de samenleving en vandaag zien we zelfs een tendens vanuit Oost-Europa die zich vierkant tegen onze regenboogwaarden afzet.

Politici moeten vooral investeren in het samenbrengen van gemeenschappen door het middenveld te activeren en organisaties samen te laten werken. Enkel zo is er een kans dat mensen meer menselijkheid, medeleven en empathie ervaren voor groepen en onderwerpen waar zij geen voeling mee hebben.