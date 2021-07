Jammer dat Anuna De Wever, als laatste avondmaal, de kilte van sushi verkiest boven de hartelijkheid van spaghetti

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

“Wat ik erotisch vind?”, zegt Anuna De Wever in een interview waarin zij het achterste van haar tong mag laten zien: “Charisma, what the fuck! En zelfvertrouwen!”

Ik herinner mij perfect wanneer ik het woord charisma voor het eerst hoorde. Het kwam uit de mond van een godsdienstleraar die er zelf geheel van was verstoken. De man had een ringbaard en deed denken aan een vis op het droge.

Van Dale omschrijft charisma droogjes als: persoonlijke aantrekkingskracht, uitstraling. Maar ook: bovennatuurlijke gave. Sommigen zeggen ook x-factor. Het betreft het talent om mensen in je ban te krijgen en te betoveren. Je kunt hun dan van alles aansmeren, van jezelf en een nieuwe keuken tot een twijfelachtige religie.

Dat dierlijk magnetisme wilde ik hebben van de eerste keer dat ik ervan hoorde. Mijn verlangen werd aangewakkerd toen ik begreep dat het nergens voor geld te koop was.

Sindsdien heb ik een beetje geleefd, en genoeg gehoord en gezien om een overvloed aan charisma te wantrouwen. Jim Jones stond er stijf van, alsook Charles Manson. Adolf Hitler had zoveel charisma dat sommige Duitse vrouwen naar het schijnt in hun broek plasten als hij de zaal binnenkwam. Anderen verzamelden de steentjes die de Führer tijdens een wandeling nonchalant had weggeschopt.

Gelukkig zijn er ook meer aaibare voorbeelden, zoals Mahatma Gandhi, Barack Obama, Nelson Mandela of Bill Clinton. Die laatste werd uiteindelijk toch de sigaar door een overschot aan testosteron. Waar charisma is, lijkt narcisme nooit ver uit de buurt te zijn. Op het internet lees je dingen als: ‘We ontberen charismatische figuren voor het brengen van vervelende coronaboodschappen’. Laat maar zitten, denk ik dan. Doe mij maar een wollige viroloog met een zweem van mottenballen.

Als ze oud genoeg zijn voor harde waarheden, zou ik mijn dochters op het hart durven drukken: kijk uit voor phishing, valse tickets en mensen die te zeker van zichzelf zijn. Zelfvertrouwen is veruit het kostbaarste goed ter wereld, gegeerder dan bitcoins of een negatieve coronatest. Maar het blijft tricky het bij een ander te gaan zoeken. ‘De essentie van romantiek is onzekerheid’, schijnt Oscar Wilde trouwens gezegd te hebben.

Ondanks haar hunker naar charisma voel ik sympathie voor Anuna en grote zus Greta Thunberg. Ik vond het pakkend hoe zij, nog bijna kinderen, de volwassenen probeerden wakker te schudden. Helaas bleken die met het verkeerde been uit bed te stappen. De haat en de hoon waarop die jonge mensen onthaald werden, behoren tot de ontgoochelendste dingen die ik op deze planeet mocht aanschouwen.

De meeste mensen deugen is de titel van de bestseller van Rutger Bregman. Het is een dappere poging om je vertrouwen in de medemens aan te zwengelen. Toch heb ik de indruk dat nog veel meer mensen gewoon hun goesting willen blijven doen. Soms word ik er moe van, als ik weer iemand achter het stuur van een stilstaande auto met draaiende motor zie.

“Ik ben de minst onverschillige mens die je ooit zult tegenkomen”, zegt De Wever in datzelfde interview nog. Dat vind ik geweldig. Alleen jammer dat zij, als laatste avondmaal, de kilte van sushi verkiest boven de hartelijkheid van spaghetti.