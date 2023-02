Jambon had naar Aalst moeten rijden. Om daar in het gezelschap van zijn voltallige regering eens goed loos te gaan

Hij had naar Aalst moeten rijden. Om daar in het gezelschap van zijn voltallige regering eens goed loos dan wel van bil te gaan, onherkenbaar vermomd als Voil Janet. Dat mag daar tijdens carnaval namelijk, tijdens het goddeloze weekend vlak voor Aswoensdag, wanneer het uitdelen van de assenkruisjes de start van de ramadan van de katholieken inluidt.

Vrijdag visdag.

Na een heel weekend elkaar ongegeneerd in het kruis knijpen terwijl men trots een nieuw stel valse tieten etaleert is dat kruisje ook meer dan aangewezen: tot stof en as zullen wij wederkeren, zij die zich drie dagen lang scheelzat gezopen hebben nog sneller dan alle anderen. Want alcohol is sinds kort het nieuwe roken en zitten en snuiven en te veel aan verzadigde vetzuren tegelijk. InBev overweegt bij een volgende actie in de grootwarenhuizen een uitvaartverzekering uit te delen aan iedereen die twee bakken Stella tegelijk koopt.

Dat ze daar eens een praalwagen aan wijden, ja!

Dat de Vlaamse regering op een logge tanker lijkt waarvan de stuurman met blindheid geslagen is of het scheelt niet veel: ik denk niet dat ik hier iets nieuws vertel. Na die ellenlange dovemansgesprekken over - roept u maar - de kinderopvang, de betonshift, de vrije val van het onderwijs, de impasse van Ventilus, stikstof en de vervuiling van Oosterweel kwam daar deze week nog een slechte peiling bij. De Vlaamse regeringspartijen klokken af op 43 procent, waardoor we de facto tot aan de volgende verkiezingen met een minderheidsregering zitten.

Mocht het de federale regering overkomen, er werd een mars op Brussel georganiseerd. Nu is de stilte even oorverdovend als veelzeggend. Waar blijft die hashtag #nietmijnregering?

Een laveloos weekendje in Oost-Vlaanderen zonder partners kan veel oplossen. Na een vat of wat lauwe carnavalspils zet Benjamin Dalle de polonaise in, waarna Zuhal Demir in zijn nek springt en - zoals gewoonlijk - wild om zich heen slaand en iedereen voor vuile vis uitscheldend de weg vrijmaakt voor de rest van de regeringsploeg. Alaaf!

Vervolgens start Jambon, enthousiast gesteund door Weyts en Somers, licht wankelend een tussentaalse versie van de Vlaamse Leeuw. “Volgend jaar komen we terug!”, gilt Crevits.