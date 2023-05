Jaarlijks vloeien ettelijke miljoenen uit de staatskas naar consultancy, de vraag is of die goed besteed zijn

Stavros Kelepouris is journalist.

Tussen 7 en 25 miljoen euro per jaar. Zoveel betaalde Bpost - volgens zakenkrant De Tijd - de voorbije jaren aan consultancybureau McKinsey. Die vaststelling kwam misschien niet ter sprake in de Kamer tijdens een zitting over de malversaties bij het postbedrijf, maar werpt wel een belangwekkend licht op de impact van consultancy op onze overheid.

De McKinsey-boys waren onder meer betrokken bij de zogenaamde 679-rekeningen, rekeningen van de staat die door Bpost beheerd worden. Het is een van de dossiers waar het bedrijf uitblonk in het kunstmatig opdrijven van de kosten om zo veel mogelijk geld uit de staatskas te kunnen krijgen. Het contract met een waarde van 38 miljoen euro leverde Bpost naar verluidt 30 miljoen euro winst op.

De grote consultancyfirma’s zijn al jaren kind aan huis bij de staat en alles wat daar enigszins aan vasthangt. Ze zijn in te huren om de overheid bij te staan met advies op ieder denkbaar domein. Finaal gaat het om geld, en de staat heeft diepe zakken.

Ter illustratie: door de hernieuwde oorlogsdreiging heeft de regering plots blijkbaar zo veel budget ter beschikking dat ze niet meer weet wat ermee te doen. Een buitenkans voor de McKinseys van deze wereld om een graantje mee te pikken middels wat goedbedoeld advies. Het is geen toeval dat generaal op rust Claude Van de Voorde, in een recent verleden nog baas van de militaire inlichtingendienst ADIV, nu als gepensioneerde bijklust voor een groot consultancybureau.

Jaarlijks vloeien zo ettelijke miljoenen uit de staatskas naar de consultancy. Geld verdienen is natuurlijk niet schandelijk. Experts hoeven geen gratis advies te verlenen, en goed advies mag best iets kosten. De vraag is of dat geld ook goed besteed is. Daar vallen veel vraagtekens bij te plaatsen.

De consultancylogica bracht de regering-Michel op het idee van een grote redesign: een afslankkuur voor de logge overheid. Die redesign - ooit door topambtenaar Frank Van Massenhove verbasterd tot “redi-ha-ha-ha-sign” - moest in drie jaar tijd een half miljard opleveren. Met wat creatieve rekenkunde werd het 50 miljoen. Onderweg moest er weliswaar nog eens 10 miljoen euro aan consultants besteed worden om het fiasco enigszins recht te trekken.

De consultocratie verpersoonlijkt het beleid van de nieuwe zakelijkheid. De burger is niet zozeer een deel van de samenleving maar veeleer een ‘klant’ van de overheid. Efficiëntie is de heilige graal, en hoe meer beleid uit de klauwen van het staatsapparaat kan gehaald worden, hoe beter. Ideologie verpakt als neutrale, grijze managementtaal. Het biedt alvast één voordeel: de overheid hoeft zich niet meer te verantwoorden, want ze volgt enkel de raad van de experts.

Maar de mantra van de slanke overheid maakt onderweg ook slachtoffers. In de Kamer moest minister Petra De Sutter vaststellen dat haar administratie zelf niemand meer in huis heeft met expertise over de postsector. Dan hoeft het niet te verbazen dat Bpost de overheid jarenlang kan belazeren met opgeblazen kostenposten. Misschien is de consultocratie dan toch niet zo kostenefficiënt?